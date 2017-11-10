Köylerine oyun parkı istiyorlar

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Selim ilçesine bağlı Laloğlu köyünde park olmadığı su taşımada kullanılan araçla köyde tur atan çocuklar, \"Park istiyoruz\" dedi.

Selim İlçesi’ne 20 kilometre uzaklıktaki Laloğlu köyünde çocukların eğlence mekanları da doğal ortamlar oluyor. Ödevlerini yaptıktan sonra köy meydanında toplanan çocukların en büyük eğlencesi 4 tekerlekli tahtadan yapılmış su taşıma aracı. Sular taşındıktan sonra boş kalan araca binerek birbirlerini çeken çocukların en büyük isteği köylerine oyun parkının yapılması. Su taşıma aracı ile eğlenmeye çalıştıklarını belirten çocuklar, \"Bu da olmasa canımız sıkılıyor. Köyümüzde park yok. Selim’de var, başka köylerde var ama bizim köyümüzde yok. Biz köyümüze park istiyoruz. Park olmadığı için tek oyunumuz bu\" diye konuştu.



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