Köyleri baraj suları altında kalacak köylülerden tepki

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca ve Ferizli ilçeleri arasında kurulması planlanan Kemerdere Barajı için yapılan Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısında, köyleri baraj suları altında kalacak vatandaşlar tepki gösterdi. Köylüler, barajı istemediklerini, imza kampanyası başlatacaklarını söyledi.

İstanbul\'un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Melen-İstanbul arasında döşenen su hattına verilmek üzere Kaynarca ile Ferizli arasında kalan bölgede kurulacak Kemerdere Barajı için yapılan ÇED halkı bilgilendirme toplantısı Kaynarca\'nın Küçükkışla Köyü\'ndeki kahvehanede yapıldı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı, toplantıya katılanlar tutanağı imzalamadı. ÇED raporunu hazırlayan şirket yetkilileri yaptıkları sunumla proje hakkında halkı bilgilendirdi. Kaynarca\'ya bağlı Kızılcaali, Hatipler, Küçükkışla, Yazlık Pınarı ve Cebek ile Ferizli\'ye bağlı Sarıahmetler, Hocaoğlu Köyleri arasında su tutacak barajın gövde inşaatı ise Cebek Köyü ile Sarıahmetler Köyü arasında kalan bölgede inşa edilecek. Barajın boru hattının 14 kilometre olacağı ve 10 metre genişliğindeki alanın kamulaştırılacağı belirtildi.

Küçükkışla Köyü Muhtarı Celil Karagöz, \"İstanbul\'un su ihtiyacı için köyümüzü sular altında bırakıyorsunuz. Bu haksızlıktır. Köylümüz mağdur olacak, bize ne olacak düşünülmüyor. Biz bu barajı istemiyoruz\" diyerek baraja karşı olduklarını ifade etti.

Muhtarlar barajı istemediklerini, halk oylaması yapılması gerektiğini belirtti. Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar ise konuyla ilgili imza kampanyası yapacaklarını, hukuk mücadelesi vereceklerini söyledi.

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