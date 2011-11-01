-Köylere 5 bin, Erciş'e 9 bin konteyner yapılacak VAN (A.A) - 01.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Köylerimiz için 5 bin, Erciş ilçesi için 9 bin, Van merkez için ise 2 bin 500 konteyner yapılacak'' dedi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Güveçli köyünde incelemelerde bulundu. Köyde evi yıkılan ve daha sonra yapılan yardımla konteynere yerleşen Ali Çalım'ı ziyaret eden Atalay ve Eker, aileyle sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Deprem sonrasında ilk olarak çadır kentlerin kurulduğunu ve geçici olarak burada istihdamın sağlandığını belirten Atalay, şöyle devam etti: ''En geç bir ay içinde buradaki vatandaşlarımızı çadırdan çıkaracağız. Çünkü bu bölgede hava soğuk. Çadırdan çıkardıklarımız, bu konteynerlerde yaşayacaklar. Şu anda konteynerlerin ihalesi yapıldı, siparişi verildi. Dün itibarıyla ilk üretimler geldi. Köylerin tamamını TOKİ organize ediyor. İhalesini verdi. Erciş'te çadır kent yerine iki konteyner kent kurulacak. Bu konteyner kentler aynı şehir gibi... Şehirde ne ihtiyaç varsa su, atık su, elektrik gibi tüm şebekeler kuruluyor. Bunlar adeta birer kent gibi. Kenti organize etmemiz daha kolay. Köyler, konteyneri evlerinin yakınına kurmak istiyor. Vatandaşlarımızın ahırı ve kiminin eski eşyası, evlerinin yanında. Bu nedenle ayrı ayrı yerlere kurulacak.'' Çalışmaların hızlı bir şekilde yapılacağını vurgulayan Atalay, şöyle konuştu: ''Köylerimiz için 5 bin, Erciş ilçesi için 9 bin, Van merkez için ise 2 bin 500 konteyner yapılacak. En geç bir ay içinde depremde evi zarar gören vatandaşlarımız bu konteynerlere taşınacak. Kalabalık aileler için iki konteyner yan yana kurulacak. Bu konteynerlerde 8 kişi kalabiliyor. İster ranza, isterse yerde kalabiliyor. Kendi arzusuna kalmış. Ailenin nüfusuna göre konteyner verilecek. Bu konuda bir sıkıntı yok.'' Atalay, köylere çamaşırhanelerin de kurulacağını, kadınların burada rehberler eşliğinde rahatlıkla çamaşırlarını yıkayarak kurutabileceklerini kaydetti. Bakan Eker ise köylerde en geç cumartesi gününe kadar hayvan barınma çadırlarının kurulacağını ifade ederek, şöyle dedi: ''Ahırı yıkılmış olanların hepsinin hayvanlarını barındıracağız. Burada da barınak çadır kuracağız. Gedikbulak köyüne kurduk. İki gün önce Alaköy'e kurduk. Burada en geç cumartesi gününe kadar, 7 köye 250 barınak çardır kuracağız. Ahırları yıkılmış olanlar endişe etmesinler. Hayvanların hepsinin kalabileceği şekilde, çelik kondisyonlu, içinde yemliği ve suluğu olan ahırlar yapıyoruz.''