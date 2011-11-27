-Köylerde hasar tespit bitti VAN (A.A) - 27.11.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Van'da depremin ardından yürütülen kesin hasar tespit çalışmalarında belli bir noktaya gelindiğini belirterek, ''Erciş bitmek üzere, Van'ın köyleri bitti, köylerde yol haritamızı belirledik'' dedi. Van Valiliği Kriz Merkezi olarak kullanılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasındaki toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Bakan Erdoğan, toplantıdan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kesin hasar tespit çalışmalarında belli bir noktaya gelindiğini ifade etti. Erciş'teki çalışmaların bitmek üzere olduğunu, Van'ın köylerindeki çalışmaların tamamlandığını belirten Bayraktar, ''Köylerde yol haritamızı belirledik. Tabii en çok konut ihtiyacı olan yer Van'ın merkezi. Burada daha önce tespit ettiğimiz hazine arazileri, meralar vardı. Bunları tekrar elden geçiriyoruz. Yüzüncü Yıl Üniversitesiyle ortak çalışmamız olacak. Onların da daha önceki değerlendirmeleri var'' diye konuştu. Bayraktar, şunları kaydetti: ''Biz de burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı, yine belediyemizden arkadaşlar var burada. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Valilikten, sayın valimiz burada, Özel İdareden arkadaşlar var, Maden Tetkik Arama Enstitüsünden arkadaşlar var, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün buradaki il temsilcileri ve bölge müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, defterdarlıktan yine hazine ile ilgili arkadaşlarımız var. İhaleler bir taraftan yürüyor. En büyük yük TOKİ'nin üzerinde. Çalışmalar yapılıyor. Yol haritamızı belirleyip ihalelerimizi bitirip en kısa sürede de zaten inşaatlar başladı, bir bölüm başladı. Diğer taraftan da hem kesin hasar tespitlerinde ne durumdayız ona bakacağız hem de çevre yolu inşaatımız, yeni yapılacak çevre yoluna ilave yol durumu, altyapı durumları, hepsini burada tespit edip tek tek çalışma yapacağız.'' Basın mensuplarına teşekkür eden Bayraktar, gerekirse daha sonra basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Van Valisi Münir Karaloğlu ile diğer yetkililerin katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.