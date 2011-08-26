-Köyler sular altında kalacak ÇORUM (A.A) - 26.08.2011 - Çorum Valisi Nurullah Çakır, Boyabat Barajı'nın yapılmasının ardından sular altında kalacak köylerle ilgili olarak, ''Türkiye için büyük önem taşıyan Boyabat Barajı yapıldıktan sonra Kargı ve Osmancık'a bağlı 17 köy kısmen, bir köyümüz ise tamamen sular altında kalacak. Köylerin taşınma işlemini yapılan toplantılarla hızlandırmaya çalışıyoruz'' dedi. Çakır, kasım ayında bitirilmesi planlanan Boyabat Barajı'nın ardından tamamen sular altında kalacak Osmancık'a bağlı Aşağızeytin köyünü ziyaret etti. Ziyarete Çakır'ın yanı sıra İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay Hakan Saraç, Kargı Kaymakamı Tolga Kamil Ersöz, Osmancık Belediye Başkanı Bekir Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sami Ceylan da hazır bulundu. Baraj gölü sularının altında kalacak köylerle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Çakır, yıllarca yaşadıkları toprakları bırakarak uygun görülen başka bir yere yerleştirilecek olan köylülerin yanında olduklarını ve duygularını paylaştıklarını ifade etti. Kargı ve Osmancık'ın köyleriyle birlikte 15 bin dönümlük arazinin sular altında kalacağını hatırlatan Çakır, ''Türkiye için büyük önem taşıyan Boyabat Barajı'nın yapımının ardından 17 köy kısmen, bir köyümüz ise tamamen sular altında kalacak. Köylerin taşınma işlemini yapılan toplantılarla hızlandırmaya çalışıyoruz. İskan işlemleriyle köylülerin yerleşim yerlerini Çorum İl Özel İdaresi ayarlayacak. Yapılacak iş ve işlemlerde zaman zaman gecikmeler oluyor. Biz burada koordinasyon sağlamak için yapılan toplantılarla işlemi hızlandırmak istiyoruz'' dedi. -''80 yıldır diyorlardı, artık inandım''- Aşağı Zeytinlik muhtarı İshak Aksoy ise yüzyıllardır aynı topraklarda yaşayan insanların köylerini terk etmekte zorlandıklarını belirterek, ''Köyümüzün yerleşke alanının tamamı sular altında kalacak. Köyümüzün dışında küçük bir yerleşim yerimiz daha var. Henüz yerleşim düzenimiz belirlenmiş değil. Endişeli bir şekilde olacakları beklemekteyiz. 80 yıldır 'köy taşınacak' diyorlardı, artık inandım'' dedi. Vali Çakır, ziyaret kapsamında köylülerin yaklaşan bayramlarını da kutlayarak çocuklara bayram için hediyeler dağıttı.