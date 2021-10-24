Köye ‘AKP’li giremez’ tabelası astılar

Tokat merkeze bağlı Çamağzı Köyü Muhtarı Mustafa Keskin, 3 yıldır İl Özel İdaresi’nden hizmet alamadıklarını belirterek, “Sulu tarımdan susuz tarıma geçtik. AKP’li siyasetçiyi bu köyde kabul etmiyoruz” dedi.

Cumhuriyet’ten Savaş Kalkan’ın haberine göre, Tokat merkeze bağlı Çamağzı Köyü Muhtarı Mustafa Keskin, 3 yıldır İl Özel İdaresi’nden hizmet alamadıklarını belirterek, köyün girişine “(RTE) Reis’ten başka Ak Partili hiçbir siyasetçi Çamağzı köyüne giremez” tabelası astı. Keskin, “Benim hizmet alabilmem için birilerinin adamı mı olmam lazım. Bir kepçeyi alamıyoruz. Sulu tarımdan susuz tarıma geçtik. AKP’li siyasetçiyi bu köyde kabul etmiyoruz” diye konuştu.