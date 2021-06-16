'Köyden İndim Şehire'den 'Oh Olsun'a Yeşilçam filmleri 25 Haziran'da Netflix'te

Netflix, "Köyden İndim Şehire"den "Milyarder"e, "Çıplak Vatandaş"tan "Oh Olsun"a birçok Yeşilçam filmini 25 Haziran’da kataloğuna ekleyecek.

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Yelilçam’ın sevilen filmlerinden "Dert Bende", "Fatmagül’ün Suçu Ne" ve "Şoför Nebahat"i kataloğuna ekleyeceğini duyurmuştu.

Netflix’te yer alan bilgiler, 25 Haziran’da sadece Dert Bende, Fatmagül’ün Suçu Ne ve Şoför Nebahat’ın değil, çok sayıda Yeşilçam filminin Netflix kataloğuna ekleneceğini gösterdi. 25 Haziran’da platforma eklenecek yerli yapımlar arasında Köyden İndim Şehire, Çıplak Vatandaş, Firar, Tokatçı, Oh Olsun, Aşıksın, Milyarder, Gülşah, Şekerpare, Salako, Korkusuz Korkak, Malkaçoğlu: Ölüm Fedaileri, Yaralı Kalp ve Ada yer alıyor.