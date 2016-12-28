T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Köyden fil sürüsü geçti; 1 ölü

Nepal'de bir fil sürüsünün sabaha karşı ülkenin güneybatısında yer alan Praseni köyüne girerek evleri tarumar etti

28 Aralık 2016 15:13

Nepal'de bir köye fil sürüsünün saldırması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Hükümet yetkilisi Dilli Ram Acharya, yaptığı açıklamada, fil sürüsünün sabaha karşı ülkenin güneybatısında yer alan Praseni köyüne girerek evleri tarumar ettiğini belirtti.

Saldırı sırasında bir köylünün öldüğünü ikisinin yaralandığını söyleyen Acharya, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Acharya, güvenlik güçlerinin yoğun sis altındaki köye saldıran fillerin ormana geri dönmesini sağlamak için bölgeye gittiğini söyledi.

Köyün, çok sayıda file ev sahipliği yapan Bardia Ulusal Parkı'nın yanında yer aldığını belirten Acharya, bölgede bu tür fil saldırılarına rastlanmadığını aktardı.

ETİKETLER

filnepalköy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24