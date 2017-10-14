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Köydeki yangında depo, odunluk, samanlık ve garaj kül oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’nun Kındıra Köyü'nde çıkan yangında depo, odunluk, samanlık ve garaj kül oldu

14 Ekim 2017 16:37

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’nun Kındıra Köyü\'nde çıkan yangında depo, odunluk, samanlık ve garaj kül oldu.
Kındıra Köyü\'nde gece saatlerinde A.S.\'ye ait evin yanındaki depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede deponun yan tarafındaki odunluk, samanlık ve garaja da sıçradı. Köylülerin haber vermesiyle gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Köylüler de iş makineleriyle söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, depo, odunluk, samanlık ve garajın içindeki malzemelerle traktör kül oldu. Söndürme çalışmalarına destek verirken ayağından yaralanan köylüye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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