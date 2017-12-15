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Köydeki yangında 3 çocuk öldü (4)

3'ÜNCÜ ÇOCUĞUN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Niksar'a bağlı Büyükyurt köyünde iki katlı ahşap evde öğlen saatlerinde başlayan yangında ev tamamen yanarak çöktü

15 Aralık 2017 20:47

3\'ÜNCÜ ÇOCUĞUN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Niksar\'a bağlı Büyükyurt köyünde iki katlı ahşap evde öğlen saatlerinde başlayan yangında ev tamamen yanarak çöktü. 3 çocuğun bulunduğu evin enkazında jandarma ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. İlk olarak Berilsu ve Aleyna Şahin\'in cesetleri bulundu. Daha sonra ise 3\'üncü çocuk 6 yaşındaki Berkay Şahin\'in cansız bedenine ulaşıldı.
ALEVLERDEN KORUNMAK İÇİN MERDİVEN BOŞLUĞUNA GİRMİŞ
Berkay Şahin\'in cansız bedeni, yaklaşık 4 saat süren aramaların ardından ekipler tarafından yangından korunmak için saklandığı merdiven boşluğunda bulundu. Daha önce cansız bedenlerine ulaşılan Berilsu ve Aleyna Şahin’in cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından aynı tabuta konularak otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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