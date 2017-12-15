Köydeki yangında 3 çocuk öldü (3)

2 ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI

Yangın, Niksar ilçesinde 30 kilometre uzaklıktaki Büyükyurt köyünde öğlen saatlerinde Şahin ailesinin oturduğu evde meydana geldi. Anne Gülşen Şahin ve baba Yılmaz Şahin\'in 4 çocuğundan 3\'ünün evde olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede 2 katlı ahşap binayı sardı. Yangını gören köylüler kendi çabalarıyla evde kalan 3 çocuğu kurtarmaya çalıştı. Ancak, çabaları sonuç vermedi. İhbar üzerine köye Niksar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İki katlı ev kısa sürede tamamen yanarak çöktü.

Köye ulaşan itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışması ile yangın sönndürüldü. Evde bulunan 6 yaşındaki Berkay, 3 yaşındaki Berilsu ve 1 yaşındaki Aleyna Şahin\'in bulunması için iş makineleriyle arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında Berilsu ve Aleyna Şahin’in cesetlerine ulaşıldı. Berkay Şahin\'i arama çalışmaları devam ediyor. 4 çocuktan en büyüğü olan 10 yaşındaki Buket Şahin\'in ise, yangın sırasında okulda olduğu belirlendi.

Yangını duyan anne Anne Gülşen ve baba Yılmaz ise fenalaştı. Anne ve baba olay yerine gelen ambulansla Niksar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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