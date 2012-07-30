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Yaşam

Köydeki keçiye zabıta müdahalesi

Raşit Aydın, köydeki evinin bahçesinde beslediği keçinin komşuların bahçesine zarar verdiği gerekçesiyle şikayet edildildi

30 Temmuz 2012 13:46

Kocaeli'nin Gebze İlçesi Mollafenari Köyü'nde oturan Raşit Aydın'a, Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından evinin bahçesinde keçi beslediği gerkçesiyle tutanak tutuldu.

Gebze'nin 600 Nüfuslu Mollafenari Köyü'nde gecimini çiftçilik yaparak sağlayan Raşit Aydın, köydeki evinin bahçesinde beslediği keçinin komşuların bahçesine zarar verdiği gerekçesiyle şikayet edildi.

Bunun üzerine köye gelen Gebze Belediyesi Zabıta ekiplerini karşısında gören Aydın, şaşkınlık yaşadı. Zatıta ekiplerinin tutanak tuttuğunu belirten Raşit Aydın, "Komşularımızdan bazıları evizin bahçesinde keçi beslediğimiz gerekçesiyle bizi şikayet etmiş. Gelen zabıta görevlileri, 'Köyde keçi besleyemessiniz yoksa size çok büyük ceza keseriz' diye uyarıda bulunup tutanak tuttu" dedi.

 

Kalbi delik oğlum keçi sütü içmek zorunda

 

Dört yıl önce 4 yaşındaki oğlu Emin'in sık sık hastalandığını belirten Raşit Aydın, "Oğlumuzun yapılan kontrollerinde kalbinde delik olduğu ve ayrıca alerjik bronşit ile astım hastalığı başlangıcı tesbit edildi. Oğlumuz Emin'i tedavisini yaptırdığımız doktorlar sabah, akşam taze keçi sütü içermemizi böylelikle delik olan kalbinin kendiliğinden kapanabileceğini söyledi. Gebze Belediyesi Zapıta ekipleri köyde keçi beslemek yasak deyince büyük bir şok geçirdik" diye konuştu.

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