Köydeki açık hava konserine yoğun ilgi

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT\'ta, Çoruh Vadisi\'ne bakan bir tepenin üzerine kurulu Baksı Müzesi\'nin de bulunduğu alanda yapımı tamamlanan Şair Zihni Sanat Alanı, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseriyle açıldı. Konsere, köydekilerin yanı sıra kent ve kent dışından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, alanda yer bulamayanlar da müze çevresindeki yamaçta yerini alıp sanatçıları izlemeye çalıştı.

Baksı Müzesi\'nin de bulunduğu alanda yapımı tamamlanan Şair Zihni Sanat Alanı, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseriyle açıldı. Konsere, köydekilerin yanı sıra kent ve kent dışından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren konseri, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de izledi.

\'HEYECANLI BİR KONSER OLDU\'

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, konsere katılımdan memnun kaldıklarını ve son derece heyecanlı bir etkinlik olduğunu söyledi. Prof. Dr. Koçan, \"Şair Zihni Sanat Alanı\'nın ilk konseri son derece kalabalık ve heyecanlı bir konser oldu. Beni çok memnun eden insan çeşitliliğiydi; çocuktan tutun en yaşlısına farklı kültür kategorilerinden insanlar bir araya gelip, sessizlik içerisinde müzik şölenine odaklanmalarıydı. Galiba bizim merkezimiz bize daha yeni görevler öneriyor. Zannediyorum ki bu tür buluşmaları sık sık gerçekleştireceğiz. Bunun da bizim için son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. İnsanları gerçek anlamda yakınlaştıracak şey sanat. Sanatı ne kadar çok paylaşabilirsek galiba barışı da o kadar çok yüceltiriz diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Baksı Müzesi\'nin gelecek ay da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağına duyurarak, 14 Eylül\'de Erdal Erzincan\'ın Şair Zihni Sanat Alanı\'nda konser vereceğini, 25 Eylül\'de ise ‘Yeteneğin Eğitimi’ konulu sempozyum gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

\'KOŞA KOŞA GELDİK\'

Konseri izleyenlerden Sadi Yiğit ise emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını ifade etti. Yiğit, \"Tabii böyle bir köyde böyle bir konserin olması çok şaşırtıcı. Özellikle biz Bayburtlular olarak gurur duyduk. Koşa koşa geldik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Ankara\'dan müzeyi ziyarete gelen Emine Yılmaz da çok mutlu olduklarını dile getirerek, \"Aslen Bayburtluyum. Baksı Müzesi\'ni çok merak ediyorduk. Ankara\'da yaşıyorum bugün de buraya geldik. Gayet mutlu olduk. Böyle bir muhteşem manzara beklemiyordum\" dedi.

BAKSI MÜZESİ

Baksı Müzesi, Bayburt\'un 45 kilometre dışında, Çoruh Vadisi\'ne bakan bir tepenin üzerinde kurulu. Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyünde yükselen sıra dışı müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan\'ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Bu fikri hayata geçirmek amacıyla 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı kuruldu. Başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüşen müze, Avrupa Konseyi\'nin 2014 yılı Müze Ödülü ile TBMM Onur Ödülü\'ne layık görüldü.



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