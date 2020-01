Köyde sürekli patlayan HES borusu korkulu rüya haline geldi

Hakan KABAHASANOĞLU/BULANCAK(Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Bulancak ilçesi Bayındır köyü yolu üzerinde hidroelektrik santrali\'nin (HES) sürekli patlayan ve aniden basınçlı suyun çevreye yayıldığı iletim hattı boruları köylülerin korkulu rüyası haline geldi. Köy yolunda patlayan borudan tazyikli suyun yayılma anı görüntülendi. Köylüler, duruma tepki gösterdi, olası faciadan önlem alınmasını istedi.

İlçenin Bayındır Köyü sınırları içinde bulunan ve yaklaşık 6 yıl önce hizmete başlayan Tokmadin HES’e su taşıyan boruların patlaması çevrede yaşayanları tedirgin ediyor. HES’in yer aldığı alanda yaklaşık 3.5 kilometrelik yoldan geçen sürücüler ve köyüler zaman zaman meydana gelen patlamalarla ilgili şirket yetkililere durumu ileterek önlem alınmasını istedi. Yörede oturanlar bildirdikleri sorun için geçici çözümlerin alınmasıyla patlamaların önlenememesine tepki gösterdi. Yöre sakinleri geçen ay bölgede yine patlayan boru için bu kez ilgili Getiri Enerji HES şirketi hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

PATLAMA SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ

Köy yolunda patlayan borudan basınçlı suyun çevreye yayıldığı an da vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde patlayan borudan çıkan basınçlı suyun hızla çevreye yayıldığı ve güzergâhtaki yola zarar verdiği görüldü.

\"HİÇ BİR ÇÖZÜM BULUNAMADI\"

Köylüler adına sorunun çözümü için mücadele Saim Karakaya, HES inşasından 2 yıl sonra patlamaların görüldüğünü anlatırken “Biz boruların bu şekilde patlayacağını bilmiyorduk. Can güvenliğimizi tehlikeye atacağını hiç düşünemedik. Bu nedenle yapılışına tepki göstermedik. Ama gördük ki yapıldıktan 2 sene sonra döşenen borular patlamaya başladı. Kaymakamlığa, karakola ve DSİ’ye başvurularda bulunduk. Ama bugüne kadar hiç bir çözüm bulunamadı” dedi.

\"CAN GÜVENLİĞİMİZİN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ\"

HES’e karşı olmadıklarını sadece bölgede can güvenliklerinin sağlanmasını isteyen Karakaya şöyle konuştu:

\"HES yetkilileri elektriğin yetersiz olduğu için patlama yaşandığını söylediler. Ayrıca üretimden biraz feragat edip tekrar patlamanın yaşanmayacağını söylediler. Bunun için garanti verdiler. Ama bundan sonra 3 kere daha patladı. En son da bir ay önce patladı. HES’e karşı değiliz. Biz sadece burada can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Bu yolda trafik yoğunluğu da var. Yetkililer buna neden çözüm bulmuyor, bunu anlamış değiliz. Biz cumhurbaşkanımızdan ve başbakanımızdan bizim can güvenliğimizi sağlamalarını istiyoruz. Ya bu hattı demir boru ile döşeyip güçlendirsinler ya başka yere döşesinler ama bir şekilde can güvenliğimizi sağlasınlar.”

\"BU ŞERİT SUYUN GÜCÜNÜ MÜ KESECEK?\"

Yeşil Yol projesi güzergâhına bağlantı yolunun kenarına döşenen boru hattının yolun genişlemesiyle birlikte de ortada kaldığını da kaydeden Karakaya şunları söyledi:

“Burada \'Yeşil Yol\' projesi olduğu için bu yol genişledi ve boru hattı yolun tam ortasında kaldı. Geçen hafta da bu önlemi aldılar. Şerit bir işe yaramıyor. Burası ulaşıma açıldığında araçlar bunun üzerinden geçecek. Çocukların ve vatandaşın can güvenliği yok. Şeridi tedbir amaçlı yapmışlar ama gösterişten başka bir işe yaramıyor. Bu şerit suyun gücünü mü kesecek? Demir boru yapılmadığı veya başka bir yere yapılmadığı sürece buradan geçenlerin can güvenliği yok. Buna devletimizin yetkilileri biran önce çare bulsunlar.”

\"HES BİZDEN DAHA ÜSTÜN GÖRÜLÜYOR\"

Köylülerden İsmail Gedik de, boru hattının yoldan kaldırılmasını isteyerek, “Bunu söyleyince de tepki topluyoruz. Bütün patika yollarımız yıkıldı ve gidecek olduğumuz yerlere zor ulaşıyoruz. Bize yetkililerin sahip çıkmasını istiyoruz. İmkânlarımız ölçüsünde dilimizin döndüğünce başvurular yaptık ama karşılık bulamadık. HES bizden daha üstün görülüyor. Devlet halkı düşünüyorsa ilk önce bizim adımıza bir karar versin. Gelip görsünler, yolumuzdaki resmen bir mayın var. Bunun kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

\"DOĞAL BOMBA TEHLİKESİ YAŞIYORUZ\"

Yöre sakini Mustafa Karayaka ise \'doğal bomba\' tehditti yaşadıklarına işaret ederek “Doğu’da devlet bomba ile mücadele ediyor. Bizler burada da doğal bomba tehlikesi yaşıyoruz. Bu zamana kadar 7 defa patladı. Bu çok tehlike arz ettiği için devlet buna bir çözüm bulsun. Biz HES’e karşı değiliz ama bizim yolumuzu işgal etti. Yoldan geçişlerimiz tamamen tehlike altında. Ne zaman patlayacağı belli değil” diye konuştu.

Sorunun hattın değişmesiyle önleneceğini savunan Olgun Karakaya da “Burada bir canlı bomba ile uğraşıyoruz. Burası grup yolu. Her gün 70 öğrenci bu yoldan gidip geliyor. Biz hattın değiştirilmesini istiyoruz ya da bize başka yol yapsınlar” diyerek tedirginliklerine son verilmesini istedi.

