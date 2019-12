Köyde sigara içme oranı kentten daha fazla

Türkiye'de 15 yaş ve üzerindeki bireylerin yüzde 31,3'ü, her gün veya ara sıra tütün veya tütün mamulü kullanıyor. Bu oran, kadınlarda yüzde 15,2 iken, erkeklerde yüzde 47,9'a çıkıyor. Kırsal kesimdeki erkekler, kentteki erkeklere göre daha fazla tütün ve tütün mamulü kullanıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2008 yılına ilişkin Küresel Yetişkin Tütün Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.



Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) ile yapılan proje çerçevesinde, Türkiye ile birlikte 14 ülkede gerçekleştirilen araştırma, tütün ve tütün mamullerinin kullanımı, sigara dumanına maruz kalma durumu, tütün ve tütün mamulleri kullanımını bırakma eğilimi, kişilerin sağlık medya ve sağlık uyarı konusundaki bilgilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.



Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzerindekilerin yüzde 31,3'ü her gün veya ara sıra tütün ve tütün mamulü kullanıyor. Bu oran kadınlarda yüzde 15,2 iken erkeklerde yüzde 47,9'a çıkıyor.



Sigara içme oranı, genel ortalamada yüzde 33 ile kentlerde daha yüksek olmasına karşın, kırsal kesimdeki erkeklerdeki sigara içme oranının, kentlerdeki erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde sigara içme oranı kentlerde yüzde 33, kırsal kesimde yüzde 27,2 olurken, kentlerdeki erkeklerin yüzde 47,8'i, kırsal kesimdeki erkeklerin yüzde 48,1'i sigara kullanıyor.



Kentlerdeki kadınlardaki sigara içme oranı, kırsal kesimdeki kadınlara göre hemen hemen 2 kat daha fazla. Kırsal kesimdeki kadınlarda yüzde 7,2 olan sigara kullanma oranı, kentlerde yüzde 18,7'ye çıkıyor.



En yüksek sigara kullanma oranı yüzde 40,3 ile 25-34 yaş grubunda yoğunlaşıyor. Bu yaş grubunda sigara kullanma oranı, kadınlarda yüzde 22,4 düzeyinde iken, erkeklerde yüzde 58'e ulaşıyor.



Yaşları 15-24 arasında bulunan genç bireylerde sigara içme oranı, yüzde 25,4 ile oldukça yüksek düzeyde. Bu yaş grubunda kırsal kesimde bulunan erkeklerin, kentlerdeki erkeklere göre daha fazla sigara kullandığı dikkati çekiyor. Söz konusu 15-24 yaş grubunda, kentlerdeki erkeklerin yüzde 38,8'i, kırsal kesimdeki erkeklerin yüzde 41,9'u sigara içiyor.



Kırsal kesimde, 35-44 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 62,2'si sigara içerken, bu oran kentlerde yüzde 56,9, Türkiye genelinde ise yüzde 58,4.



Yaşı 65 ve üzerinde olan bireylerin yüzde 10,3'ü sigara içiyor, bu oran, kadınlarda yüzde 2,4'e kadar düşerken, erkeklerde yüzde 20,5'e çıkıyor.



Araştırmaya göre, 25-54 yaş grubundaki erkeklerin yarısından fazlası, yüzde 50,5-58,4'ü sigara kullanıyor.



Hiç kullanmayanların oranı yüzde 52,8



Verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki bireylerin yüzde 52,8'i hiç tütün ve tütün kullanmadığını beyan ederken, kadınlarda bu oran yüzde 74,8'e çıkıyor, erkeklerde ise yüzde 30'da kalıyor.



Hiç sigara içmeyenlerin oranı, kırsal kesimde yüzde 57,1, kentlerde ise yüzde 51 düzeyinde.



Bu yaş grubundakilerin yüzde 27,4'ü her gün, yüzde 3,9'u ara sıra sigara kullandığını, yüzde 15,9'u ise şu anda kullanmadığını belirtiyor. Erkeklerin yüzde 43,8'i, kadınların ise yüzde 11,6'sı her gün sigara kullanıyor.



Kadınlarda hiç sigara kullanmayanların oranı, yüzde 74,8 olarak belirlenirken, bu oran kırsal kesimde yüzde 85,2'e çıkıyor. Kentlerdeki kadınların yüzde 14,5'i, kırsal kesimdeki kadınların ise sadece yüzde 5'i her gün sigara kullanıyor.



Yüzde 42,4'ü sigarayı bırakmayı planlamıyor



Türkiye'de tütün ve tütün mamulü kullananların yüzde 42,4'ü bunu bırakmayı düşünmüyor, planlamıyor. Kadınlarda bu oran yüzde 44,1'e kadar çıkıyor. Sigarayı bırakmak istemeyenlerin oranı, kentlerde yüzde 43,4 düzeyinde iken, kırsal kesimde yüzde 39,7'ye düşüyor.



Sigara kullananların yüzde 25,2'si sigarayı bırakmayı planladığını belirtirken, yüzde 27,8'i bunu 12 ay içinde gerçekleştirmeyi planlıyor.



Sigara içenlerin yüzde 4,6'sı sigarayı bırakma konusunda kararsız.



Araştırmaya göre, halen tütün ve tütün malulü kullananların yüzde 40,6'sı son bir yıl içinde sigarayı bırakmayı denedi. Sigara bırakmayı en çok, 15-24 yaş grubundaki gençler istiyor. Bu yaş grubundakilerin yüzde 47,2'si son 12 ay içinde sigarayı bırakma girişiminde bulundu.



Sakıncalarını bile bile kullanıyorlar



Verilere göre, tütün mamulü kullananlar da kullanmayanlar da bu ürünlerin sağlık açısından sakıncalarını biliyor.



Sigara kullananların yüzde 94,5'i son 30 gün içinde sigara paketleri üzerindeki sağlık uyarılarını fark ettiklerini belirtirken, bu oran sigara içmeyenlerde yüzde 74,6 düzeyinde.



Sigara paketlerindeki uyarılara farkındalık oranı, 65 yaş ve üzerinde olanlar için, sigara kullananlarda yüzde 86,4'e, sigara kullanmayanlarda yüzde 39,5'e düşüyor.



