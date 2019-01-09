Köyde mahsur kalan hasta, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası Fidasiye Bekol (63), 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Erbaa ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Engelli köyünde oturan kalp hastası Fidasiye Bekol, dün saat 17.00 sıralarında rahatsızlandı. Bekol\'un yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanınca, ekipler köye ulaşamadı. Bunun üzerine İlçe Özel idare\'den yardım istendi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yol açıldı. İlçe Özel İdare\'ye ait kamyonete alınan Fidasiye Bekol, yolda vatandaşların da yardımıyla 112’ye ait paletli ambulansa sevk edildi. Ancak yol, devam eden yağış nedeniyle yeniden kapandı. Özel İdare ekipleri dönüş yolunu da açarak yaşlı kadın 6 saat sonra Erbaa Devlet Hastanesi\'ne ulaştırdı.

Bu arada il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle, trafik ekipleri, karayollarında TIR\'ların geçişine izin vermedi. D-100 karayolu ve Tokat Sivas Karayolu arasında bekletilen TIR\'ların şoförlerine AFAD ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı.

FOTOĞRAFLI