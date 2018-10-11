Köyde imece usulü kışlık yiyecek hazırlığı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın merkeze bağlı Kirazlı köyünde kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü birbirlerine yardım ederek hazırlıyor.

Kirazlı köyünde yufka, erişte, tarhana, salça gibi kışlık yiyecek hazırlıkları imece usulü yapılıyor. Gruplar halinde bir araya gelen kadınlar, her gün bir komşularının kışlıklarını yapıyor. Kadınların kimisi yufka açıyor, kimisi fırında pişiriyor, kimisi salça yapıyor. Köy sakinlerinden Hatice Tunç, kışlık yiyeceklerini yıllardır birbirlerine yardım ederek yaptıklarını söyleyerek, \"Uzun yıllardır komşularımızla bu şekilde kışlıklarımızı hazırlıyoruz. Toprak fırında pişiriyoruz, çok lezzetli oluyor. Her gün bir komşumuza yardım ediyoruz. Böyle olunca birkaç gün sürüyor tabii. Keyifli de zaman geçiriyoruz. Bizlerin çocukluğunda büyüklerimiz de böyle yapardı. Umarız hep böyle devam eder yardımlaşmamız\" dedi.



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