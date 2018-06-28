Köyde bir ev ve ahır yandı; 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da bir köyde çıkan yangında, ev, samanlık ve bir ahır yandı, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı İpekköy\'de dün gece saatlerinde Kaya B.\'ye ait olan evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki samanlık ve ahıra da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangında, 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.