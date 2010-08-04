-KÖYDE ALMANCA TRAFİK LEVHALARI ZONGULDAK (A.A) - 04.08.2010 - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyündeki Almanca trafik levhaları, gurbetçilerin ilgisini çekiyor. Almanya'da 39 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Davut İnam'ın köyünde trafik levhalarına ihtiyaç duyulduğunu düşünmesi üzerine yaklaşık 10 yıl önce koyduğu levhalar, görenleri şaşırtıyor. Nüfusunun büyük kısmının Almanya'da yaşadığı bildirilen köyde, Almanca ''araç sollama'', ''park yapılamaz'' ve ''dur'' gibi benzer çok sayıda trafik levhası sürücülerin dikkatini çekiyor. Köy Muhtarı Cemil Kanoğlu, yaptığı açıklamada, köyün bin 317 olan nüfusunun yaz mevsiminde gurbetçilerle 2 bine çıktığını, Almanca trafik levhalarının yurt dışından gelenlerin beğenisini kazandığını söyledi. Bazı Alman tabelalarının ardından Türkçe açıklamasını koyduklarını anlatan Kanoğlu, şöyle konuştu: ''Köyümüzü tarif ederken yabancı levhalar çok işimize yarıyor. Benzeri olmadığı için insanlar kolaylıkla adres bulabiliyorlar. Ancak, köylüler birçok levhanın ne anlama geldiğini bilmiyor.'' Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, trafik levhalarının yasaya göre Türkçe olması gerektiğini, köydekilerin ise yasal nitelik taşımadığını belirtti.