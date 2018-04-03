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Köyde 4 ev yandı; kundaklama şüphesi var

Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Kıbrıscık ilçesi Belen köyünde 4 ev yanarak kullanılamaz hale geldi

03 Nisan 2018 14:58

Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK (Bolu), (DHA) - BOLU\'nun Kıbrıscık ilçesi Belen köyünde 4 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Evlerde kimsenin olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.
Yangın, saat 03.30 sıralarında ilçeye bağlı Belen köyünde meydana geldi. Muhammet Karaalp\'e ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede köyde bulunan İbrahim Yıldız, Mustafa Çelen ve Mahmut Karaalp\'e ait ahşap evlere de sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, evler kullanılamaz hale getirdi. Köylülerin ihbarı üzerine gelen Kıbrıscık Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu köyde bulunan diğer 4 eve de sıçramadan söndürüldü. Yanan 4 evin sahiplerinin Bolu merkezinde yaşamlarını sürdürdükleri yalnızca yaz mevsiminin bazı dönemlerinde evlerde oturdukları öğrenildi. İtfaiye, evlerde kimsenin oturmaması nedeniyle yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, ilçe kaymakamlığı da yangınla ilgili soruşturma başlattı. Aynı köyde 15 gün önce de Selim Aydemir\'e ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

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