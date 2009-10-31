'Köyde 250 kişi kanserden öldü'

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'ne bağlı Büyüktatlı Beldesi'nin DP'li Belediye Başkanı Ali Bayram Köse, beldede bulunan asbestli toprak nedeniyle son 15 yılda 250 kişinin kanser hastalığından hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Köse, kendisi ile 2 kardeşinin de kanser olduğunu söyledi.



Beldede yaşanan kanser hastalıklarına dikkat çekmek için bir basın toplantısı düzenleyen Büyüktatlı Belediye Başkanı Ali Bayram Köse, vaka sayısının gittikçe arttığını dile getirdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, 540 haneli 2 bin 180 nüfuslu beldede son 15 yılda 250 kişinin kanser hastalığından öldüğünü söyleyen Başkan Köse, beldenin başka bir yere taşınmasını istedi. Asbestli topraklar nedeniyle kendisiyle birlikte 2 kardeşinin de kanser hastası olduğunu anlatan Köse, şunları söyledi:

“Asbestli topraktan dolayı mide kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri, bağırsak kanseri hastalığı çok yaygın. Devlet büyüklerimizden bir önlem alınmasını, beldenin başka bir yere taşınmasını istiyoruz. 15 yıllık zaman zarfında yaklaşık 250’ye yakın kansere kurban verdik. 1994 ile bu arada yaklaşık 3 bin kişi köyden geç etti. Ama beldeye cenazeleri dönüyor.”



Şu anda beldede 40 kişinin kanser hastalığı tedavisi gördüğünü kaydeden Köse, daha önce de beldedeki kanser hastalıklarının televizyonlarda gündeme geldiğini ancak kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını anlattı.



Öte yandan CNN Türk'te 2004 yılında yayınlanan Arena programına katılan 49 yaşındaki Cuma Boz, o zaman, “2 ağabeyim gitti kanserden, annem gitti kanserden. Bir tek ben kaldım ve bende korkuyorum” dediğini hatırlatıp, kanser hastalığına yakalandığını söyledi.



Kayseri'de tedavi olan Cuma Boz, “5 yıl önceki çığlığımızı kimse duymadı, kimse önlem almadı. Korktuğumuz tek tek başımıza gelmiyor. Ben de aile yakınlarım gibi kanser oldum. Bu belde buradan taşınmaz ise herkes kanserden ölecek” diye konuştu.