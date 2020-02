Köyde 150 yıldır toplu iftar geleneğini yaşatıyorlar

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi\'nde yaklaşık 150 yıllık toplu iftar yemeği geleneği devam ettiriliyor. 120 ailenin oturduğu köyde iftar yemeğini her gün bir aile üstlenirken, köy meydanına ve cami avlusuna kurulan sofralarda çeşit çeşit yemekler hep birlikte yeniyor.

Burhaniye ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta, 380 nüfuslu kırsal Dutluca Mahallesi\'nde 150 yıla yakındır oruç hep birlikte açılıyor. Her gün bir aile iftar yemeğini düzenlenmesini üstlenirken, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar ise muaf tutuluyor. Mahalle meydanına kurulan masalarda tatlıdan turşuya kadar 9 çeşit yemek ikram ediliyor.

120 ailenin oturduğu köyde, köylüler toplu iftar geleneğini ileriki yıllarda da devam ettirmek istiyor. Geleneği sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Dutluca Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz, \"Köyümüz 120 hane ve 380 nüfuslu. Ramazan\'da iftar yemeği veriyoruz. Bu çok eskiye dayanan bir gelenektir. Her gün bir aile iftar yemeğini üstleniyor. Dışarıdan gelenler de oluyor\" dedi.

İftar yemeğini üstlenenlerden Erdal Akçay ise \"İftar geleneği yüzyıllardan beri devam eden bir alışkanlık. Biz de bunu şimdiki nesiller olarak sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün köylü iftarını burada açar. Her aileye iki yılda sıra gelir\" diye konuştu.

Gelecek nesillerin de bu geleneği sürdürmesi için tavsiyelerde bulunduklarını söyleyen Sabiha Biçer de \"Gençlerimize sürekli söylüyoruz, ‘Biz ölsek bile bu yemekleri devam ettirin.\' Biz ölünceye kadar devam ettireceğiz. Ama gençler de bizden sonra yapsın. Bu dedemizden ninemizden kalan bir gelenek. Biz doğduk doğalı böyle gördük, böyle biliyoruz, bunu böyle sürdüreceğiz. Köyümüz gençleri toplanıyor. Yıkıyor, ayıklıyor, doğruyor. Aşçımız pişiriyor. Akşam da yemekler yeniyor. Allah, ağzımızın tadını ve huzurumuzu bozmasın. Burası Dutluca, aşı tatlıca, herkes buyursun gelsin diyorum\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI