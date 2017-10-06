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Köyceğiz'de polis ve jandarma kuş uçurtmuyor

Ergün TOS- Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, 5 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildiği operasyonun ardından yerleşim yerleri giriş ve çıkışlarındaki yol kontrollerini sıklaştıran polis ve jandarma, kimlik kontrollerinin yanı

06 Ekim 2017 19:57

Ergün TOS- Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, 5 PKK\'lı teröristin ölü ele geçirildiği operasyonun ardından yerleşim yerleri giriş ve çıkışlarındaki yol kontrollerini sıklaştıran polis ve jandarma, kimlik kontrollerinin yanı sıra durdurdukları araçlarının bagajlarını da arıyor.
Toparlar Mahallesi\'ndeki turistik Toparlar Şelalesi\'nin doğusunda dün sabah \'Fırtına\' adı verilen operasyonda, 5 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürerken, ilçede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İlçenin giriş ve çıkışlarında polis jandarma işbirliğinde aralıksız yol kontrollerine başlandı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerinin yanı sıra durdurulan araçların bagajlarında da arama yapıldı. Yol kontrollerine, jandarma da destek verdi.
Polis ve jandarma tarafından araçları didik didik aranan vatandaşlar ise güvenlik önlemlerinden memnun oldukları söyledi. Otomobiliyle kontrol noktasına gelen öğretmen İsa Duran, \"Bu bölgeye bu olayların sıçraması tabii ki kötü oldu. Güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Güvenlik güçlerine başarılar diliyorum\" dedi.

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