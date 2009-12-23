Köyceğiz'de ağaç katliamı

T24 - Aralarında 10’dan fazla 300 - 400 yıllık anıt çınarların da olduğu binlerce ağacın kesilmesine tepki gösteren çevreciler, kesime katılan bazı köylülerle tartıştı.





Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası beldesinden geçen Yuvarlakçay Irmağı’na kurulacak hidroelektrik santralı (HES) için, 300 - 400 yıllık anıt çınarların da aralarında olduğu binlerce ağacın kesilmesi çevrecileri ayaklandırdı. Kendilerini zincirledikleri ağaçlara Türk bayrakları asan çevreciler, kesimde kullanılan hızar ve baltaları da ırmağa fırlattı. Çevrecilerle 30 lira yevmiye karşılığı ağaç kesimine katılan bazı köylüler arasında sert tartışmalar yaşandı. Akfen Holding tarafından kurulmaya başlanan hidroelektrik santralı, çevrecileri harekete geçirdi.



Aralarında CHP’li İl Genel Meclisi Üyesi Burak Erbay, Köyceğiz Belediye Başkanı CHP’li Salih Erbay, Ortaca Belediye Başkanvekili CHP’li Cemil Durak, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Ali Ercan, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, İşçi Partisi Köyceğiz İlçe Başkanı Ali İzcioğlu’nun da bulunduğu yurttaşların, bölgedeki çevrecilerle oluşturdukları “Yuvarlakçay Koruma Platformu” eylem düzenledi.



Eyleme, Kavakarası ve Köyceğiz köylerinin muhtarları, Muğla orman, çevre ve mimarlar odaları, TEMA temsilcileri, Batı Akdeniz Çevre Platformu’nun Muğla, Marmaris, Fethiye, Göcek, Ortaca, Dalyan ve Köyceğiz’deki temsilcileri de katıldı. Yaklaşık 400 çevrecinin eylemine Beyobası beldesinin MHP’li Belediye Başkanı Besim Özbek’in karşı çıktığı öğrenildi.



Aralarında 10’dan fazla 300 - 400 yıllık anıt çınarların da olduğu binlerce ağacın kesilmesine tepki gösteren çevreciler, kesime katılan bazı köylülerle tartıştı. Gergin anların yaşandığı eylemde, göstericiler ağaç kesiminde kullanılan balta ve hızarları Yuvarlakçay Irmağı’na fırlattı, daha sonra kendilerini ağaçlara zincirledi.