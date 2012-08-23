Köyceğiz ve Dalaman'da orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen Köyü yakınları ile Dalaman'a bağlı Karacaören Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Kontrol altına alınan 2 yangında, 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Dalaman'a bağlı Karacaören Köyü'nde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı. Göcek Orman işletme Şefliği'ne bağlı ekipler alevlere, 1 helikopter ve 1 anfibi uçak ile havadan, 6 arazöz, 4 su tankeri 70 orman işçisi, 3 teknik adam ile de karadan müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen Köyü yakınında ise saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 50 orman işçisi, 3 arazöz ile karadan, 1 helikopter de havadan müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Buradaki yangında ise 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.