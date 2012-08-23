T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Köyceğiz ve Dalaman'da orman yangını

Dalaman'a bağlı Karacaören Köyü'nde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı

23 Ağustos 2012 12:57

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen Köyü yakınları ile Dalaman'a bağlı Karacaören Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Kontrol altına alınan 2 yangında, 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Dalaman'a bağlı Karacaören Köyü'nde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı. Göcek Orman işletme Şefliği'ne bağlı ekipler alevlere, 1 helikopter ve 1 anfibi uçak ile havadan, 6 arazöz, 4 su tankeri 70 orman işçisi, 3 teknik adam ile de karadan müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen Köyü yakınında ise saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 50 orman işçisi, 3 arazöz ile karadan, 1 helikopter de havadan müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Buradaki yangında ise 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

ETİKETLER

KöyceğizyangınormanMuğla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24