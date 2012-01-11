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Yaşam

Köyceğiz 4 gündür sular altında

Köyceğiz'de 4 gündür devam eden yağışlardan sonra Köyceğiz Gölü'nün yükselmesi yüzünden...

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Köyceğiz'de 4 gündür devam eden yağışlardan sonra Köyceğiz Gölü'nün yükselmesi yüzünden sahil kısımlarda hasar tespiti yapılamıyor.

Köyceğiz Kaymakamı Yücel Gemici, 4 gün boyunca aralıklarla devam eden şiddetli yağış sonrasında, Kargıcak Deresi'nin taşması sonucu yaşanan sel felaketinde anında yapılan müdahaleyle daha büyük zararın önlendiğini söyledi. 



Valiliğin koordinesinde iş makineleri ve ekiplerin bölgeye hızla sevk edildiğini, ilçe merkezindeki hasar tespit çalışmalarının yüzde 90'lık kısmının tamamlandığını bildiren Gemici, şöyle konuştu:

''Yaşanan sel felaketinde ilk tespitlerimize göre 35 konut, 11 iş yeri, 7 bin dönüm tarım alanı ve 6 bin civarında arı kovanı etkilendi. Sahil kesimlerindeki sokaklardaki ev ve iş yerleriyle ilgili hasar tespit çalışması sürüyor. Köyceğiz Gölü'nün yükselmesi yüzünden sahil kısımlarda hasar tespiti yapılamıyor. Suyun çekilmesiyle birlikte hasar tespit çalışmalarımızı bitireceğiz.''

Gemici, selin yaşandığı ilk gün devrilen elektrik direkleri yüzünden bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını, elektrik sıkıntısının yüzde 95 oranında çözüldüğünü bildirdi.

Sahilde bazı yerlere, göl suyunun yüksek olması yüzünden elektrik verilemediğine değinen Kaymakam Gemici, ''Besleme ünitelerinin yeraltında olması yüzünden çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Ekiplerimiz çalışmalara devam ediyor. Dere içlerinde ve kenarlarında ağır iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle buralarda trafik biraz yoğun. Vatandaşlarımızın herhangi bir kazaya sebebiyet vermemeleri için bu bölgelere yaklaşmamalarını istiyorum'' diye konuştu.

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ömer Oflaz ise 15 yıldır Köyceğiz'de turizmle uğraştığını ve bugüne kadar böyle bir yağış görmediğini anlattı.

Oflaz, şöyle konuştu:

''Son yağışla birlikte büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Zararımız, telafi edilebilecek ölçülerde. Yetkililerin zamanında davranmasından dolayı risk azaldı. Zararın boyutları azaldı. Derelerden gelen sular ve denizden gelen lodos, gölün şişmesine ve böylelikle suların yükselmesine neden oldu. Köyceğiz'in kordon boyu sular altından ancak yavaş yavaş çekiliyor. Can kaybının olmamasına şükrediyoruz. Kargıcak Çayı'nda DSİ ile ve diğer kurumlardan sağlanan iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor.''


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