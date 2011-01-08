-KÖY YOLLARINDA KAR ENGELİ ANKARA (A.A) - 08.01.2011 - Yurdun bazı kesimlerinde etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı yüzünden Sivas'ta 164, Adıyaman'da 18, Muş'ta 7 ve Bingöl'de 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. AA muhabirinin Sivas Valiliği Kriz Merkezi'nden aldığı bilgiye göre, Sivas ve ilçelerinde dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 35'i merkeze bağlı olmak üzere 164 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 köye elektrik verilemediği, 35 yerleşim biriminin de haberleşme sisteminin arızalandığı öğrenildi. Sivas'ı çevre illere bağlayan ana güzergahların ulaşıma açık olduğu belirtildi. İlçeler arası bağlantıyı sağlayan bazı yollar ise ulaşıma kapandı. Şarkışla-Pınarbaşı, Sivas-Karaçayır-Kurtlapa, Yıldızeli-Çırçır yolları ile Şarkışla-Altınyayla yolunun Ulaş-Kangal ayrımı, Divriği-Arapgir yolunun Mursal ve Danişment ayrımı ulaşıma kapalı bulunuyor. -GÜZEL KAR MANZARALARI OLUŞTU- Kar yağışının ardından Sivas Cumhuriyet Meydanındaki Selçuklu Parkında güzel kar manzaraları oluştu. Gençler ve çocuklar uzun bir aradan sonra yağan karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar karlı zemine uzanarak önemli tarihi eserlerin yer aldığı parkta hatıra fotoğrafı çektirdi. Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde çalışan personel de yaptıkları kardan adamın üzerine Türk Bayrağı astı. -DOĞU ANADOLU BÖLGESİ- Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla etkili olan kar yağışı da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akdeniz üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkisi altında bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Muş'ta 7 ve Bingöl'de 5 olmak üzere toplam 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. -ADIYAMAN- Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde de dün geceden bu yana yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Dün gece başlayan yoğun kar yağışı bugün öğle saatlerine kadar aralıksız sürdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 1 metreyi geçtiği belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye 10 saat elektrik verilemedi. Yağış ve fırtına yüzünden bazı bölgelerde elektrik ve telefon direkleri devrildi. İlçeye bağlı 18 köy ve 13 mezranın da yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.