Köy tiyatroları Kaş'ta buluşuyor

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy'de, köy tiyatroları bir araya geldi. Bu yıl birincisi düzenlenen Köy Seyirlik Oyunları ve Köy Tiyatroları Buluşmasına katılan tiyatro sanatçıları Haluk Bilginer ve Ahmet Gülhan, amatör oyuncuları kutladı.



Yeşilköy Halk Tiyatrosu tarafından Yeşilköy İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen 1'inci Köy Seyirlik Oyunları ve Köy Tiyatroları Buluşmasına, üç köy tiyatrosu katıldı. Üç günlük etkinliğin ilk gününde, çiftçi kadınların rol aldığı Mersin Arslanköy Kadınlar Tiyatrosu, Hüseyin Arslanköylü'nün yazıp yönettiği "Kadının Feryadı" oyununu, ikinci gün ev sahibi Kaş Yeşilköy Halk Tiyatrosu Haşmet Zeybek'in eseri "Düğün Ya da Davul" oyununu, üçüncü gün de İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler Köy Tiyatrosu "İki Kalas Bir Heves" adlı oyunu sahneledi.



Etkinliğe katılan program yapımcı Tayfun Talipoğlu, ünlü tiyatro sanatçıları Haluk Bilginer ile Ahmet Gülhan'da sanatçıları kutlayarak başarılar diledi.



Tiyatro sevgisi



Gündüz tarlada, serada, kaporta atölyesinde çalışanların akşam bıkıp usanmadan rollerini ezberleyerek oyunlarda oynamaları, tiyatro sevgisinin en güzel örneğini ortaya koydu.



Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği etkinliğin, geleneksel hale getirileceği bildirildi. Oyunları büyük ilgiyle izleyen 70 yaşındaki Meryem Cengiz de gelecek yıl bu oyunlarda kendisinin de rol almak istediğini söyledi. Meryem Cengiz, "İsteriz ki her zaman köyümüzde böyle güzel şeyler olsun. Çok teşekkür ederiz, çok güzel oldu" dedi.



Sanatçı Haluk Bilginer de amatör tiyatrocuların büyük emek vererek, güzel oyunlar sahnelediklerini kaydetti.



1'inci Köy Seyirlik Oyunları ve Köy Tiyatroları Buluşması'nı düzenleyen Yeşilköy Halk Tiyatrosu yönetmeni Gürhan Arıtürk, "Tiyatro bizim köyümüzün ruhunda olan bir şey. Biz tiyatroyu yıllardır yapıyoruz. Tiyatrosuz da bu toplumun olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.