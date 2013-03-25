Köy suyunda 40 kat zehir

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı İğdeköy'de tehlike sınırı litrede 10 mikrogram olan arsenik miktarı, içme suyu şebekesinde 65.5 mikrogram, sokak çeşmelerinde ise 400 mikrogramdan fazla çıktı. Bu nedenle bu kaynaklardan su içilmesi yasaklandı, çeşmelere de “içilmez” tabelaları asıldı.

Emet ilçesinde gerçekleştirilen rutin içme suyu analizleri doğrultusunda ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 90 hanede 350 kişinin yaşadığı İğdeköy'ün içme suyu şebekesiyle bazı sokak çeşmelerinden elde edilen numuneler laboratuvarda incelendi.

Tehlike sınırı litrede 10 mikrogram kabul edilen arsenik miktarının, içme suyu şebekesinde 65.5 mikrogram, bir çeşmede 977, başka bir çeşmede 486, köy camisinin şadırvanındaki suda da 403 mikrogram olduğu belirlendi.

Bunun üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararla içme suyu şebekesi, cami şadırvanı ve sokak çeşmelerinden su kullanılması yasaklandı. Karar, köy muhtarlığı aracılığıyla vatandaşlara duyuruldu.

Şadırvan ve çeşmelerden bazılarının suyu kaynağından kesildi. Kaynağına müdahale imkanı bulunmayan çeşmelere ise ''içilmez'' yazılı tabelalar asıldı.

Susuz bırakmayız

Emet Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, içme suyunun yasaklandığını belirterek, "Köylülerimizi susuz bırakacak değiliz. Daha önce ilçe merkezinden döşenen borulardan köye su verilmesine, inşa ettiğimiz şebekenin bakım ve onarımı yapıldıktan sonra kısa sürede başlanacak'' diye konuştu.

Kaymakam Buhara, ayrıca köy yakınındaki arazilerde yeni su kaynağı bulunması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Belediyeden destek

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca da köydeki arsenik sorununa seyirci kalmalarının mümkün olmadığını dile getirerek çözüm için gereken desteği vereceklerini anlattı.

Yasak dinlemiyorlar

İğdeköy Muhtarı Mustafa Koç ise ''Kullanımı yasak olmasına rağmen hayvanlarını sulamak isteyen bazı vatandaşlarımız bu sulardan yararlanıyor” dedi.

Sulama kanalları çözüm olabilir

Koç, “Şu anda yeni su kaynağı arayışındayız. Hasanlar Barajı'nın sulama kanalları, 3-4 kilometre yakınımıza geldi. Buradan arıtma sistemiyle içme suyu temin edilebilir'' dedi.