Köy sakinleri turistlerin kötü esprilerinden sıkıldı; Avusturya'daki Fucking köyünün ismi değiştiriliyor

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Yıllarca sosyal medyada yapılan alaycı paylaşımlar ve kasaba tabelasıyla çekilen turist fotoğraflarından sonra Avusturya'daki Fucking köyünün ismi değiştiriliyor.

Perşembe günü köy konseyi Fucking isminin 1 Ocak 2021 itibariyle 'Fugging' olarak değiştirilmesine karar verdi.

Vienna'nın 350 kilometre uzağında bulunan 100 nüfuslu köyü sıklıkla İngilizce konuşan turistler, giriş ve çıkıştaki tabelalarla fotoğraf çektirmek için ziyaret ediyordu. The Guardian'ın aktardığına göre tabelanın birkaç kez çalınmasının ardından köy konseyi çalınmasını zorlaştırmak için tabanına çimento eklemeye başladı.

Köyün bağlı olduğu Tarsdorf'un belediye başkanı Fucking'in isminin değişeceğini doğrulayarak, "Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Medya geçmişte bunu yeterince gündem yaptı" dedi.

Die Presse gazetesine göre köyün sakinleri "turistlerden ve onların kötü şakalarından" sıkıldığı için bu yönde bir karar alınmasını istiyordu.

Fucking köyü, ismini 1070 yılında bölgede yaşayan Focko adlı köylüden alıyordu.