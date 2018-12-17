Köy okulundaki öğrencilere piyano eğitimi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh Köyü İlk ve Ortaokulu\'nda eğitim gören öğrenciler, okul müdürü Şener Çelik sayesinde piyanoyla tanıştı. Piyanonun tuşlarına dokunan çocuklar, müzik öğretmenleri eşliğinde eğitim almaya başladı.

Adilcevaz\'a 45 kilometre uzaklıktaki Karaşeyh Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Şener Çelik, kendi imkânları ile odasına piyano aldı. Öğrenciler, derslerinden arta kalan zamanlarda müzik öğretmenleri eşliğinde eğitim almaya başladı. Öğrenciler, aldıkları eğitimlerle piyano çalmayı öğrendi.

Daha önce müzik öğretmenliği de yapan Şener Çelik, amaçlarının öğrencileri bir enstrümanla tanıştırarak müziği sevdirmek ve yetenekli çocukları konservatuvarlara yönlendirmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"200 öğrencinin eğitim gördüğü okulumuza kendi imkânlarımızla piyano getirdik. 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında piyano eğitimleri vermeye başladık. Çocuklar piyanoyu görünce çok sevindi. Televizyonda gördükleri bir müzik aletine dokunmak, onlar için heyecan vericiydi. Büyük sevinç yaşadılar. Piyanonun tuşlarına ilk defa basan çocuklar, artık piyano odasından çıkmak istemiyorlar. Verdiğimiz eğitimlerde farklı çalışmalarla öğrencilerimize piyano çalmayı öğretmeye çalışıyoruz. İnşallah verdiğimiz bu eğitimler sayesinde buradan iyi müzisyenler çıkar. Barış Manço’nun doğum günü olan 2 Ocak’ta ilçemizde bir program düzenlemeyi planlıyoruz. Düzenleyeceğimiz programa katılacak olan vatandaşlarımızdan köy okullarına dağıtılmak üzere kitap getirmelerini istiyoruz\" dedi.



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