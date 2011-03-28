-KÖY OKULUNDA SENFONİ KONSERİ KOZAN (A.A) - 28.03.2011 - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası(ÇDSO), Adana'nın Kozan ilçesinde, köy ilköğretim okulunda klasik müzik konseri verdi. ÇDSO Müdürü Serdar Bakırezen, Acarmantaş Köyü İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen 14 kişiden oluşan ekibin verdiği konser öncesi, 350 öğrenci ile öğretmen ve velilere klasik müzik hakkında bilgi verdi ve müzik aletlerini tanıttı. Genel koordinatör Şükrü Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere müziği sevdirmek, klasik müziği ve müzik aletlerini tanıtmak, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla, orkestranın ilk kez 3 yıl önce bu köyde konser verdiğini hatırlattı. Demir, öğrencilerin mektupla yaptıkları istek üzerine geçen yıl etkinliği tekrarladıklarını ve bu yıl da etkinliğin üçüncüsünü gerçekleştirdikleri söyledi. Klasik müzikle tanışan ve müzik aletlerini yakından tanıma imkanı bulan öğrencilerin müziğe ilgilerinin arttığını gözlemlediklerini kaydeden Demir, bu yöndeki istekleri severek yerine getirmenin çabası içinde olduklarını vurguladı. Köy Muhtarı Hakan Büyüköztürk da ÇDSO yönetici ve sanatçılarına düzenledikleri etkinlik için teşekkür etti.