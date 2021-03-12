T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köy okulunda imam ve eşi ders vermeye başladı; eşi derse çarşafla girdi

12 Mart 2021 10:43

Antalya, Finike’de 4 köy okulunun ikisinde köy imamı, ikisinde ise eşleri ders vermeye başladı. Köy okullarından birinde eğitim veren imamın eşinin derslere çarşafla ve yüzü tamamen kapalı şekilde girdiği ortaya çıktı.

köy okuluimamçarşafçarşafla derse girmeye başladıfinike
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24