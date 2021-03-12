Köy okulunda imam ve eşi ders vermeye başladı; eşi derse çarşafla girdi

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; Antalya Finike’de yüz yüze eğitimin başlamasının ardından 4 köy okulunun ikisinde köy imamı ikisinde ise eşleri ders vermeye başladı. İnternet olmamasına rağmen bu köy okulları EBA Destek Noktası olarak gösterildi.

Köy okullarından birinde eğitim veren imamın eşinin derslere çarşafla ve yüzü tamamen kapalı şekilde girdiği ortaya çıktı. Öte yandan imam eşinin pedagojik formasyonu olmadığı ve ilahiyat mezunu olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden şu bilgiler verildi:

“İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün iyi niyetli kullandığı bir tasarruf var. Branş öğretmenleri, derse girecek öğretmenler de görevlendirildi bu mahallelerde. Öğretmenler gittiler bir iki gün çalıştalar. Daha sonra gidemeyiz uzak dediler ve görevden ayrıldılar. Görevlendirilen imam eşi ilahiyat fakültesi mezunu. Formasyon aldığında atanacak bir kişi. Özellikle imam eşi görevlendirilmiş diye bir şey yok. Bir ya da iki kişi görevlendirildiği halde istifa etti. Kimse bulunamayınca imamın eşi ilahiyat mezunu, üniversite mezunu denilerek görevlendirildi.”



İnternet olmamasına rağmen EBA Destek Noktası açılmasına ilişkin ise “Bu açılan yerlere biz daha sonra halk eğitim kursları açacağız. Taleplere göre. Buralar yıkıktı, harabelikti. Tamir ettirdik. Öğretmen arkadaşları, İŞKUR personelini görevlendirdik” denildi.



İmamın eşinin derse çarşafla derse girmesine ilişkin ise bilgilerinin olmadığını ve böyle bir şey doğruysa gerekenin yapılacağı aktarıldı.