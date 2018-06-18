Köy okullarına kitap bağışı

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, bir zincir marketin öncülüğünde düzenlenen \'Çok Bir Şey Değil, Kitap Kokan Bir Dünya İstiyorum\' kampanyası ile toplanan kitaplar, Anadolu\'daki köy okullarına gönderildi.

Perakende sektörünün \'Öncüsü ve Sözcüsü\' olmayı ilke edinen Onur Market, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Onur Market ile dondurma firması Algida\'nın birlikte başlattıkları \'Çok Bir Şey Değil, Kitap Kokan Bir Dünya İstiyorum\' kitap kampanyası, 19 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Onur Market müşterileri her 20 TL\'lik Algida alışverişi ile bir kitap bağışında bulundu. Onur Market çalışanlarının da büyük ilgi gösterdiği kampanyada bağışlanan kitaplar, Anadolu\'nun çeşitli illerindeki köy okullarına dağıtıldı.

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren Onur Market\'in, bilginin ışığını her yere yaymak için yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlandığı belirtildi.



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