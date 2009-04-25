Köy öğretmeninin yardımına sokak çocukları koştu

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Altınoluk köyünde bakım ve onarımın yanı sıra kitap ihtiyacı olan ilköğretim okulunda görevli öğretmenin yardım talebine sokak çocukları karşılık verdi. İstanbul'dan köye giden sokak çocukları, okulun onarımını yaptı, boyadı ve çok sayıda kitap kırtasiye götürdü.



Üç yaşında annesiyle gittiği İstanbul'da bir süre sonra sokaklarda yaşamaya başlayan ve şu anda "Sokak Kedisi" dergisinde çalışan Gökhan Yurdunmalı, yaptığı açıklamada, bir süre önce arkadaşlarıyla beraber paylaşım sitesi facebook üzerinde bir grup oluşturduklarını, "Sokak Kedisi" adlı gruba gelen mesajlar arasında bir öğretmenin yardım talebinin

dikkat çektiğini anlattı.



Altınoluk Köyü İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Deniz Özgür'ün okulun fiziksel durumunu anlatan ve kitap olmamasından bahseden mesajı üzerine arkadaşlarıyla çalışma başlattıklarını belirten Yurdunmalı, topladıkları bağışlarla Muş'a gittiklerini söyledi.



Gökhan Yurdunmalı, şunları ifade etti:



"Sokak Kedisi çalışanları olarak facebook adlı paylaşım sitesinde bir grup oluşturduk. Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Altınoluk köyünde bir öğretmenden aldığımız mesaj bizi harekete geçirdi. 60 öğrencili Altınoluk İlköğretim Okulunun iki öğretmeninden Deniz Özgür, okulun fiziki durumu ve kırtasiye ihtiyaçlarından bahsetti. Buradan topladığımız bağışları alarak üç arkadaşımızla Muş'a gittik. Gidişimiz biraz sorunlu olsa da köye ulaştık. Okulun durumu hiç iyi değildi. Kışı öğrenciler o okulda geçirmişti. Hemen işe koyularak onarımı yaparak götürdüğümüz kitaplarla kütüphane düzenledik. Çevrede benzer durumda olan çok sayıda okulun olduğunu gördük. Bu durum karşısında duyarsız kalmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki süreçte bulabildiğimiz imkanlar ölçüsünde yardımlar yapmayı planlıyoruz. Köye yardımları ulaştırmamız biraz zor oldu, ama onarımın ardından çocukların gözlerindeki sevinç bizi mutlu etti."



“Dönüş için yol paramızı

kaymakamlık verdi”



Yurdunmalı, okulun onarımını tamamladıktan sonra İstanbul'a dönmek için gerekli paralarının bulunmadığını belirterek, yol paralarının kaymakamlık tarafından karşılandığını kaydetti.



Sokak Kedisi çalışanı Yurdunmalı, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 1 hafta süren çalışmamız sırasında köy muhtarı ve öğretmenlerden büyük destek gördük. Çalışmalarımız sona erdiğinde İstanbul'a dönmek için yol paramız yoktu. Çünkü götürdüğümüz boya malzemesi yetersiz gelmiş bir miktar boya da oradan temin etmiştik. Bulanık Kaymakamlığı, İstanbul'a dönmemiz için yol masraflarımızı karşıladı."



Gökhan Yurdunmalı, okulun dış cephe boyası için önümüzdeki ay yeniden köye gideceklerini ifade etti.

