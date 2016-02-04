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Çevre

Köy muhtarlarından 'Kazdağları'nda termik santral istemiyoruz' bildirisi

65 köy muhtarı bildiriyi imzalayıp Ankara'ya yolladı

04 Şubat 2016 01:09

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çırpılar Köyü'nde kurulması planlanan termik santrale, yöre halkının tepkisi sürerken, 65 köy muhtarı 'Kazdağları'nda Termik Santral İstemiyoruz' adlı metni imzalayarak Ankara'da yetkili makamlara sundu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Fatih Daldal'ın haberine göre, Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Yenice İlçesine bağlı Çırpılar Köyü'nde, 2014 yılında kurulması için çalışmalara başlanan, toplam kurulu gücü 200MWe/203MWe/495MWt olan termik santrale karşı muhtarlar da harekete geçti. Geçen yıl Çırpılar Köyü'nde düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısında, Çırpılar Termik Santralı Kül Depolama Sahası, Kömür Sahası, Kireç Ocağı ve Kırma Element Projesi, bölge halkına tanıtıldı, santralin bölge halkına istihdam sağlayacağı, yeni iş alanları oluşturulacağı ifade edildi. Fakat Çırpılar Köyü kadınları, "termik santral istemiyoruz" diyerek eylem düzenleyip firma yetkilerini protesto etti. 

 

STK'lar köyü bilgilendirdi

 

Ayrıca, yapılacak termik santral için çevre örgütleri de bölge halkını bilgilendirmek için çeşitli toplantılar düzenledi. Bu etkinliklerde termik santralin yöreye ve Kazdağları'na zarar vereceği anlatıldı. Çanakkale Çevre Platformu, İda Dayanışma Derneği ve Kazdağlarını Koruma Kültür Derneği'nce çeşitli köylerde bilgilendirmeler yapıldı.

Son olarak Yenice İlçesi'ne bağlı köy muhtarları da harekete geçti. 76 köy muhtarından 65'i, 'Kazdağlarında Termik Santral İstemiyoruz' metnini imzalayarak, bir hafta önce Yenice Kaymakamlığı'na sundu. Muhtarlardan oluşan bir heyet ise Çevre Etki Değerlendirme raporunun görüşüleceği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı öncesinde Ankara'ya çıkartma yaptı. İmzaladıkları metni ilgili bakanlığın birimlerine sundu. 

Yenice'nin tanınmış simalarından Hüseyin Soylu'nun (65) başkanlık ettiği heyetin, Çanakkale milletvekillerini ziyaret ederek, termik santrali istemediklerini bildirecekleri belirtildi.
 

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