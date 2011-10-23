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Yaşam

Köy kuyusundan bile esrar çıktı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi’nde bir köye düzenlenen operasyonda tarla, kuyu, mağara, mahzen gibi yerlerden 2 ton esrar çıktı

23 Ekim 2011 03:00


T24- Diyarbakır'ın Lice İlçesi’nde bir köyde özel harekat polisleri, helikopterlerin de destek verdiği operasyonda tarla, kuyu, mağara, mahzen gibi yerlerde yaklaşık 2 ton esrar  ele geçirildi.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücalede Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yaptığı aylar süren çalışma ardından Lice İlçesi Ovacık Köyü’nde operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ile havadan 3 helikopterlerin destek verdiği operasyona narkotik dedektör köpekler de kullanıldı.


Yaklaşık 200 polisin ablukaya aldığı köyde 100 polis daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaparken, diğer polisler çevre güvenliği önlemi aldı. Bu arada bombalı tuzaklar olabileceği şüphesiyle bomab uzmanı köpeklerle de arama yapıldı.


Operasyonlarda tarla, mağara, su kuyuları, demir çubuklarla kapatılmış odalar ve ahırlara gizlenmiş, 1 ton 947 kilo esrar ile 4 bin 853 kök hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin de yakalanmasına çalışılıyor.


Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, ele geçirilen uyuşturucuları basına tanıtırken, bu yıl yaklaşık 9 ton esrar ele geçirildiğini söyledi. Sağlam, şöyle dedi: "Düzenlediğimiz operasyonda köy içerisi ve çevresinde dere yatakları, su kuyularında narkotik ve bomba köpekleri ile detaylı arama yapılmıştır. Yapılan aramalarda yerin altıda demir çubuklarla yapılmış odalar tespit edilmiştir. Arama çalışmalarımız sonucunda 99 adet varil ve kovalarda toplam ağırlığı 1 ton 947 kilo 950 gram esrar ile tarlalara ekili halde 4 bin 853 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 5 şüpheli  yakalanırken, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların  devam etmektedir. Diyarbakır polisi olarak özellikle şehrimiz genelinde ülkemiz gençliğini hedef alan tüm uyuşturucu madde kaçakçılarına yönelik bu ve bu karanlık yapıların ülkemiz. Gençliğine ve dolayısıyla ülkemizin geleceğine ipotek koymalarına izin verilmeyecektir.”


Emniyet Müdürü Sağlam, bazı odakların Diyarbakır polisinin uyuşturucuya karşı mücadele vermediği yönünde dedikodular yaydığını belirterek, şunları söyledi:
“Bunlar bazı suç örgütlerinin isnatları, halbuki biz şöyle biliyoruz. Onların bizzat sığınaklarının bulundukları yerlerin yakınlarında ekiliyor bunlar. Yeri geliyor bunlardan habersiz biri ekerse bu kişilerde icabında ceza vererek sanki uyuşturucu ile mücadele ediyormuş hissini veriyorlar. Burada arada bir 1-2 tane sokak satıcısının evine molotof atıyorlar. Bununla da vitrini oynuyorlar sanki uyuşturucu ile mücadele ediyorlar hissini veriyorlar. Fakat son yıllarda uyuşturucu ile mücadele konusunda her yıl ilk sıradayız. Her yıl kendi rekorumuzu kırarak çıtamızı yükseltiyoruz. Milletimizin bize inanmasını, güvenmesini ve desteklerini bekliyoruz. Çünkü onların desteği oldukça bu başarılarımızı hızla daha da büyüyecektir. Bu yakalanan malzemeler binlerce genci zehirleyecekti. Bu yıl toplamda yakaladığımız 9 tonu geçtik, geçen yıl 7 ton civarındaydı ondan önceki yılda iyiydi. Biz bu yıl 9 tonu geçtik. Sürekli artarak devam ediyoruz. Bu rakamı inşallah daha yukarılara taşıyacağız.”

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