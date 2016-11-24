Köy köy gezen 13 öğretmen 45 kız çocuğunu okulla buluşturdu

Batman'ın Gercüş İlçesi'ndeki Kayapınar Çok Programlı lisesinde görevli 13 öğretmen, okul müdürlerinin de desteğiyle dağ köylerini gezip, aileleri tek tek iknâ ederek 45 kız öğrenciyi okulla buluşturdu. Öğretmenlerin çabasıyla okuldaki sayıları 35 olan kız öğrenci sayısı 80'e ulaştı.

Habertürk'ün haberine göre, Samsunlu İngilizce öğretmeni Fethiye Akdağ’ın ablası da aynı okulda 3 yıl görev yapmış. Akdağ, “Ablamın görev yaptığı okula atanarak bayrağı devraldım. Kızları okula kazandırmak için aileleri ikna etmeye çalışıyoruz. Kız çocuklarının okutulmasına gerek olmadığını söyleyen veliler artık daha bilinçli” ifadesini kullanıyor. Öğretmenlerinin ailelerini ikna etmesiyle tekrar okula dönen öğrenciler ise mutlu ve hayalleri için çalışıyor.

Küçük yaşta evlendiriliyor

Örneğin Sevda Alev’in hedefi Boğaziçi Üniversitesi. Sevda, “Burada genellikle, ‘Kız çocukları okula mı gider, ayıptır’ deniliyor. Küçük yaşta aile zoruyla evlendirilme akla geliyor ancak evlenen arkadaşlarımın çoğu pişman. Tekrar okula geldiğim için mutluyum” diyor.