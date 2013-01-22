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Yaşam

'Köy korucuları kız öğrenci kaçırdı'

Diyarbakır 'ın Silvan İlçesi'nde Mehmet Savaş Yanık, lise öğrencisi kız kardeşi Mensure Yanık'ın Kulp İlçesi'ne bağlı Kayhan Köyü korucuları tarafından silah zoruyla kaçırıldığı iddiasa edildi

22 Ocak 2013 22:34


Diyarbakır'da Mehmet Savaş Yanık, kız kardeşinin, köy korucuları tarafından kaçırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır 'ın Silvan İlçesi'nde Mehmet Savaş Yanık, lise öğrencisi kız kardeşi Mensure Yanık'ın Kulp İlçesi'ne bağlı Kayhan Köyü korucuları tarafından silah zoruyla kaçırıldığı iddiasıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Silvan İlçesi'nde Özel Beyda Rehabilitasyon Merkezi sahibi Mehmet Savaş Yanık, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Anadolu İMKB Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi kız kardeşi, 19 yaşındaki Mensure Yanık'ın silahlı 3 kişi tarafından kaçırıldığı yönünde şikayette bulundu. Kız kardeşini kaçıran silahlı 3 kişinin Kulp İlçesi'ne bağlı Kayhan Köyü korucusu olduğunu ileri süren Yanık, şöyle dedi:

"Kardeşim dün sabah evden çıkıp okula gideceği güzergahta silahlı 3 kişi tarafından zorla arabaya bindirilerek kaçırıldı. Bunun kaçırıldığını gören okul arkadaşları var. Silahlı 3 kişi olduklarını ve birinin üzerinde korucuların giydiği elbiseler olduğunu söyledi. Dünden beri yaptığımız araştırma sonunda kız kardeşimi kaçıranların Kulp İlçesi'ne bağlı Kayhan Köyü'nde yaşayan silahlı korucular olduğunu öğrendik. Kız kardeşimin hayatından endişe duyuyorum. Savcılık, jandarma ve emniyete şikayette bulundum. Kardeşimin biran önce bulunmasını ve bize teslim edilmesini bekliyoruz."

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