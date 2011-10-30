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Politika

Köy Kanunu yeniden düzenleniyor MANİSA (A.A)

30 Ekim 2011 18:25

-Köy Kanunu yeniden düzenleniyor MANİSA (A.A) - 30.10.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Köy Kanunu'nun yeniden düzenleneceğini, köy muhtarlarının daha yetkili, daha imkanlı ve daha ileri kaynak sahibi olacaklarını söyledi.  Tanrıverdi, Manisa merkez ilçeye bağlı Yuntdağı yöresi köylerinden Kalemli'de köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Köy muhtarlarıyla sohbet eden, isteklerini dinleyen Tanrıverdi, AK Parti iktidarında KÖYDES projesi ile köylerde destan yazıldığını, köylere çağdaş medeniyet hizmetleri sunulduğunu belirtti.  AK Parti olarak her zaman köylere önem verdiklerini, seçimden seçime değil her zaman köylüyü hatırladıklarını ifade eden Tanrıverdi, ''Önceden 'Ankara'ya kadar gider, kendilerini orada bile bulamazdık' diyen muhtarlarımız bugün sürekli olarak bizleri gördüklerini belirterek teşekkür ediyorlar'' dedi.  Tanrıverdi, köylerin daha sağlıklı yapılanmasını sağlamak adına hükümetlerinin mevcut Köy Kanunu'nu değiştirmek için hazırlık yaptığını ve son aşamaya gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:  ''Mevcut Köy Kanunu 1924'te çıkarılmış. Gelişen Türkiye ve dünya şartlarına cevap veremez durumda. Köy Kanunu'nu yeniden düzenliyoruz. Köylerimizin muhtarları daha yetkili, daha imkanlı ve daha ileri kaynak sahibi olacaklar. Köylerimize imar gelecek. Köy Kanunu değişiklik çalışmaları tamamlanmış noktaya geldi, inşallah meclis genel kurulunda kabul edilir, köylerimiz daha sağlıklı hale gelir.''

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