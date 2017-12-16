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Köy kahvesinde kış geceleri süt içiliyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Karacören köyü kahvesine gelen köylüler, çay, kahve yerine sıcak süt içiyor

16 Aralık 2017 14:11

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesine bağlı Karacören köyü kahvesine gelen köylüler, çay, kahve yerine sıcak süt içiyor. Kahvehanede günlük 5- 15 litre taze süt satılıyor.
Sandıklı\'ya 2 kilometre uzaklıktaki Karacören köyünün tek kahvesini Tayfun Şeker (45) ve yeğeni Ümit Şeker (25) işletiyor. Amca- yeğen 2 yıl önce işletmeye başladıkları kahvede kış geceleri kendi ineklerinden elde ettikleri sütün satışını yapıyor. Kışın her gün 20.00- 23.00 saatleri arasında taze sütü kahvede pişiren amca- yeğen, müşterilere satıyor. Çoğu kış gecelerinde çay, kahve yerine süt içilen kahvehanede müşteri yoğunluğuna göre gecede 5 ile 15 litre arasında süt tüketiliyor. Süt satışı ilçe merkezi ve çevre köylerde oturanların da ilgisini çekiyor.
\"İNEKLERİMİZİN SÜTÜNÜ DEĞERLENDİRİYORUZ\"
Tayfun Şeker, \"Karacören köyünde 2 yıldır kahvehane işletmeciliği yapıyorum. Kış aylarında kendi ineklerimizin sütünü değerlendirmeye başladık. Kasım- nisan ayları arasında kahvehanemizde geceleri taze süt satıyoruz\" dedi.
\"TALEP OLUNCA BİR İNEK DAHA ALDIK\"
Her geçen gün süte talebin arttığını söyleyen Tayfun Şeker, \"Sandıklı merkez olmak üzere çevre köylerimizden de gelen eş, dost ve tanıdıklarımız oluyor. Günlük 5 ile 15 litre arası süt tüketimimiz oluyor. Talep ve yoğunluğa göre değişiyor. Halk memnun, içenler memnun biz de satıştan memnunuz. Sütü elde ettiğimiz inek de kendimizin. Bir ineğimiz vardı, süte talep olunca bir inek daha aldık\" diye konuştu.
Müşterilerden Zafer Şener, \"Süt, çay ve oralet gibi içeceklerden daha iyi. Her akşam kahvehaneye gelip süt içiyorum\" dedi. Kahvehanede çay 50 kuruşa, kahve ve süt ise 1 liradan satılıyor.

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