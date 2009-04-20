Köy Enstitülerinin kuruluşu kutlandı

Selçuk Eğitim-Sen temsilciliğinin geleneksel hale getirdiği Köy Enstitülerinin kuruluşunun 69. yıl dönümü, Selçuk Efes Tiyatro Salonu'nda kutlandı.



Düzenlenen kutlama töreninde konuşan Eğitim-Sen üyesi Asım Gönen, " 17 Nisan 1940'ta çıkarılan yasa ile dünyanın en özgün eğitim atılımı uygulamaya geçti. Köy Enstitüleri'nde laik, ulusal uygulamalı ve karma eğitim verilerek öz güveni yüksek, eleştiril düşünebilen, sorun çözebilen gençlerin yetiştirilmesi ana hedefler arasındaydı. Bu başarılıyordu, 20 bine yakın öğrenci mezun edildi" dedi



Gönen, sözlerini şöyle sürdürdü:



" Cumhuriyetin en ışıltılı eğitim atağı olan Köy Enstitüleri yarım bırakıldı ve 1950 yılında kapatıldı. Eğitimin amacı, üretimdir. Bir ülkenin gelişebilmesi ve Mustafa Kemal'in bize hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmanın tek yolu ulusal kaynaklarımızın kendi elimizle değerlendirilmesidir. Bunun için kendi öz kaynaklarımızı yabancı yatırımcılara teslim etmemeliyiz."



Yaklaşık 300 kişinin katıldığı törende, Köy Enstitüleri'nin tanıtım filmi gösterildi. Toplantıda daha sonra Eğitim-Sen öğretmenlerinin hazırlamış olduğu şiir dinletisi sunuldu.



Etkinlik, Grup Yoldaş'ın konseriyle sona erdi.

