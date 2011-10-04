Köy derneğinden uçaksavar mermisi çıktı

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Bir ihbarı değerlendiren Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro ve Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, geçtiğimiz cumartesi günü 22.30 sıralarında Veliefendi Mahallesi 75/3-B Sokak’ta bulunan Hasankeyf Üçyol Köy Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne operasyon düzenledi. İşletmeciliğini H.K.’nin yaptığı dernekte, Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla yapılan aramalarda ekipler, izinsiz olarak faaiyet gösteren derneğin birinci katında uyuşturucu satıldığını, ikinci katında ise kumar oynatıldığını tespit etti.Dernekte yapılan aramalarda, 4 kilo gram esrar, 514 gram kokain, 621 gram Kubar, 265 gram eroin, 1599 adet ecstacy, 228 adet uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf çıt çıtlı poşet, 3 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 7 adet Bonzai uyuşturucu maddesi, 1 adet kepçe içerisinde kokain maddesi, 5 kilo 377 gram sigara tütünü, uyuşturucudan kazanılan 765 TL para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet Doçka ve uçaksavar mermisi, 2 adet gaz maskesi, puşi, 2 adet metal muşta, 1 adet kasatura, 1 adet sustalı bıçak, 1343 adet poker pulu, 184 adet 52’lik iskambil kağıdı, 28 adet domino taşı, 99 adet tombala pulu, 95 adet tombala kortonu, 7 şişe alkollü içki, 1 adet elektronik sigara makinesi, 1 adet oto teybi ele geçirildi.Yapılan operasyon ayrıca işletmeci H.K. ile birlikte S.T, M.A.K, M.E.S, A.Ç, İ.D, İ.K, M.S, E.B, F.U, E.H, R.C, R.A, A.K, M.K, S.K, M.S.D, M.Y, M.Y, A.G, M.D, M.A, O.Y, U.C.A, A.İ, Ş.O da gözaltına alındı. Yetkililer, zanlıların emniyette ifade vermeyip susma hakkını kullandığını bu yüzden ele geçirilen uçaksavar mermisinden gaz maskesi gibi malzemelerin ne amaçla dernekte bulunduğunun öğrenilemediğini belirtti. Gözaltına alınan 26 kişiden 9’u emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken 17 kişi ise savcılığa sevk edildi. Emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirttiler.