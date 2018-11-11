Köy çocukları tiyatroyla tanıştı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Valiliği\'nin koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen \'Sahne Zamanı\' projesinde, çocuklar için tiyatro şenliği düzenlendi. 10 okuldan 200 öğrencinin aldığı 5 aylık eğitim sonrası sergiledikleri oyunları, köy ve mahalle okullarından taşınan öğrenciler izliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Sahne Zamanı\' projesinde, 10 okulda, 200 öğrenciye tiyatro eğitimi verildi. Eğitim sırasında öğrencilere kostüm, dekor ve gerekli malzemeler temin edildi. 5 aylık eğitimin ardından öğrenciler, okullar tarafından hazırlanan tiyatro oyunlarını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kars Halk Eğitim Merkezi salonlarında sahnelemeye başladı.

Tamamı köy ve merkeze ulaşımı zor olan mahallelerdeki okullardan bin öğrenci, taşıma hizmeti ile bu oyunları izlemek için kent merkezine taşınıyor. Tiyatroyu izleyen öğrenciler öğretmenevinde yemek yedikten sonra tekrar okullarına bırakımıyor. Etkinliklere katılan her öğrenciye çikolata ve meyve suyu ikram ediliyor.

Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda devam eden tiyatro gösterilerinde sahneye çıkan öğrenciler, performanslarıyla parmak ısırttı. Tiyatro oyunlarını izlemeye köylerden gelen öğrenciler hem tiyatro izlemenin keyfini çıkarıyor, hem de oyunlar başlamadan yapılan çeşitli yarışmalara katılıyor. Balon patlatma yarışmasında bir kız çocuğunun verdiği mücadele ise renkli görüntülere sahne oldu. Tiyatro izlemeye gelen tüm öğrencilere aynı zamanda çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Oynayan ve izleyen öğrenciler arasında oluşan gönül bağı, kaynaşma ve dayanışma; organizasyonun amacına ulaştığını da gözler önüne serdi. Proje Koordinatörü Ali Kasım Bulut, okulların ve öğrencilerin ilgisinin sevindirici olduğunu söyledi. Bulut ayrıca, bu tür etkinliklerle tiyatro kabiliyeti olan öğrencileri de tespit etmiş olduklarını ifade etti.

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