Kovulmadan önce 11 gün Trump'ın iletişim direktörlüğünü yapan Scaramucci: O tam bir ırkçı ve işinde hiç iyi değil

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Kovulmadan önce 11 gün boyunca ABD Başkanı Donald Trump'ın İletişim Direktörlüğü'nü yapan Anthony Scaramucci, eski patronunun "tam bir ırkçı" olduğunu ve "işinde felaket olduğunu" söyledi.

Trump'ın görevden aldığı birçok hükûmet yetkilisinden biri olan Scaramucci, The Guardian'a yaptığı açıklamalarda, "On yıl önce çok geveze ama etkileyeci, hatta dürüst olmak gerekirse komik bir insandı. Kişiliğinden etkilenirdiniz" dedi.

Trump'ın "kişilik değişimine" değinen Scaramucci, "Şimdi o çok narin, sürekli savunma halinde olan ve kendini abartan biri haline geldi. Kendi kendine konuşarak yaptığı şeyi mantığına kabul ettirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Scaramucci söyleşi boyunca Trump'ı, "tembel", "serseri", "tam anlamıyla bir ırkçı", "şerefsiz herif", "inanılmaz derecede kendini beğenmiş" ve "kafayı yemiş" olarak nitelendirdi.

Harvard Hukuk Okulu'ndan mezun olduktan sonra uzun süre bankacılık yapan Scaramucci, 2017'de Trump'ın İletişim Direktörü olmuştu. Trump'ın basın sözcüsü Sean Spicer, bu atamaya tepki olarak istifa etmişti.