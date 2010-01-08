Kovulanların yerine AKP kontenjanından işçi alındı

T24- Mersin''in Anamur İlçesi Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk günü işsiz kalan ve ağlayan fotoğrafları ile basında yeralan 32 işçinin yerine işe gireceklerin listesinde AKP Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Öz'ün de yer aldığı belirlendi. Öz'ün, çıkarılan işçilerin gözyaşı döktükleri gün işsiz kalan bedensel engelli 25 yaşındaki Hasan Yıldız'ın yanına gidip, yerine işe girdiği için 'helallik' istediği ortaya çıktı. Öz, konuşmaktan kaçınırken, isim listeleri hastaneye bildirilen yeni işçilere, çıkarılanların tepkisi üzerine işbaşı yaptırılmadı.



Hastanede taşeron firmaya bağlı olarak asgari ücretle çalışan, Fatih Temizlik firması bünyesindeki 32 temizlik işçisinden 22'si ile Kayacı Bilgisayar bünyesinde çalışan bilgisayar operatörü olarak çalışan 10 işçi, yılbaşı öncesi işsiz kalmıştı. İhale süresinin dolması nedeniyle yeni yapılan ihalede, temizlik işini, Konya merkezli, 'Örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, yağma, rüşvet vermek, özel belgede sahtecilik' suçlamalarıyla sahibi Nusret Argun Adana'da tutuklu yargılandığı Okyanus Şirketler Grubu'na bağlı Okyanus Temizlik firması, bilgisayar işini de Mersin merkezli Kayacı Bilgisayar yeniden aldı.



Bunlardan Okyanus Temizlik firması, 32 işçiden 10'uyla yeniden çalışmayı sürdürürken, çıkarılan 22 işçinin yerine de yenilerini işe aldı, Kayacı Bilgisayar ise 10 işçinin tamamını değiştirdi.



Her iki firma, çıkarılan işçilerin yerine alınacak yeni işçilerin adlarını, birer yazıyla Anamur Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne bildirdi. Ancak, çıkarılan işçilerin tepkileri ve işe alınan işçilerin adlarının AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Yıldırım tarafından belirlendiği iddiaları üzerine, yeni işçiler işbaşı yaptırılmadı. Yeni işçilerin başlamaması ve çıkarılanların eylemi nedeniyle, hastanede eksik personelle yapılan temizlik işleri ve diğer hizmetler aksadı.



Önce teselli etti sonra yerine işe başladı

Çıkarılan işçilerden, temizlik kadrosunda olmasına karşılık, hasta kabul bölümünde bilgisayar operatörü olarak çalıştırılan bedensel engelli Hasan Yıldız, işten atıldığını hastane kapısında öğrendiği gün AK Partili Nurullah Öz tarafından teselli edildi.



Öz, işsiz kaldığı için üzülen Hasan Yıldız'ın tekerlekli sandalyesi önünde diz çöküp, konuşurken, objektiflere de yakalandı. Yılın son gününde işsiz kalmanın şokunu yaşayan Hasan Yıldız, yanında çöküp, kendini teselli eden kişinin iktidar partisinin Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğunu bilmediğini belirterek, "Yanıma geldi. 'Senin işten çıkarıldığından haberim ve ilgim yok. Hakkını helal et' dedi. Ben de haksızlığı kim yapıyorsa onu Allah'a havale ettiğimi söyledim. Bu konuşmayı yaparken, onun işe girdiğini de, partili olduğunu da bilmiyordum. Şimdi bu durum gösteriyor ki, işi alan şirket parti mensubu ve kontenjanlarına yer açmak için bizim ekmeğimizle oynamışlar" dedi.



Kayacı Bilgisayar firmasının, Anamur Kaymakamlığı kanalıyla Anamur Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne gönderdiği 4 Ocak 2010 tarihli, işe alınacak kişilerin isim listesinde adı yer alan AK Parti Anamur Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Öz, işten atılanların yerine işe alınması konusunda konuşmaktan kaçındı.



Hastane yönetimine 32 kişilik yeni işçi listesi verdiği, işçilerin çıkarılmasına neden olduğu öne sürülen AK Parti Anamur İlçe Başkanı Ahmet Yıldırım ise, "Hizmet alımı ihalesini bir şirket kaybetmiş, bir şirket kazanmıştır. Şirket kendi çalışacağı kişileri kendisi seçer. İddialar şahsımı ve partimi karalamaya yöneliktir" dedi.



Anamur'da, işten çıkarılan işçilerin hastane önündeki bekleyişleri ise sürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren hastane önüne gelen işçiler, yaşadıkları durumu adli merciye de taşıyacaklarını bildirdiler.