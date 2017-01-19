Kovulan yönetici, okulun elektronik hesap şifrelerini değiştirip, fidye istedi

ABD'de uzaktan eğitim yöntemiyle yüksek lisans ve doktora programları sunan American College of Education, işten çıkardığı sistem yöneticisi ile davalık oldu. Okul, bilgi teknolojileri departmanında çalışan Triano Williams isimli çalışanın kovulmasının ardından okulun e-posta şifresini değiştirdiğini ve karşılığında 200 bin dolar istediğini öne sürdü.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, yerel mahkeme, Williams'ı 248 bin dolar tazminata mahkûm etti. Temyize giden Williams ise dizüstü bilgisayarını şirkete teslim ettiğini, şifrelerin orada kayıtlı olduğunu ve aslında ırkçılık nedeniyle işten çıkarıldığını iddia ediyor.

'Bilgisayara format attı'

Merkezi, ABD'nin Indiana eyaletindeki Indianapolis şehrinde bulunan okul, uzakten eğitim hizmeti verdiği için çok sayıda belge, materyal ve e-posta hesaplarını bulut depolama sisteminde barındırıyor. Okul, önceleri evden çalışan çok sayıda personelini merkeze alma kararı aldı. Taşınmayı kabul etmeyenlere işten çıkma seçeneği sunuldu.

Chicago'da yaşayan Williams, taşınmayı reddetti. Okulun tek sistem yöneticisi olduğundan, tüm elektronik hesapların kontrolü de kendisindeydi. Kolejin iddiasına göre Williams şifreleri devretmeyi reddetti, bilgisayara da format attı.

Bunun üzerine okul yönetimi Google'a başvurdu, kurumsal bir hesap kullandıklarını anlatıp durumu izah etti. Ancak Google önceleri bu talebi reddetti, Williams'ın kendilerini aramasını istedi.

'200 bin dolar ve temiz referans mektubu'

Bunun üzerine okul yönetimi, Williams'ın avukatıyla görüştü. Bilgisayara okul yönetiminin format attığını iddia eden avukat, Williams'ın çözüm için 'temiz bir referans mektubu ve 200 bin dolar' istediğini iletti. Okul yönetimi de bu talebi şantaj olarak nitelendirip dava açtı.

Yerel mahkeme, duruşmalara dahi gelmeyen Williams'ın 248 bin dolar ödemesine hükmetti. Ancak Williams'ın avukatı, müvekkiline ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle kararı federal mahkemede temyiz ettirmek istiyor.

Nihayetinde, okul yönetimin resmi talebi ve ihtarı üzerine Google, ertesi gün hesabın kontrolünü okula geri verdi. Williams'ın temyiz davasının nasıl sonuçlanacağı ise henüz bilinmiyor.