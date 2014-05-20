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Dünya

Kovulan genel yayın yönetmeni ilk defa konuştu

Eski New York Times genel yayın yönetmeni Jill Abrahamson, gazetedeki işine son verilmesinden sonra konuyla ilgili ilk defa kamuya açık bir ortamda konuştu

20 Mayıs 2014 19:21

New York Times'ın eski genel yayın yönetmeni Jill AbrahamsonWake Forest Üniversitesi’nin mezuniyet seremonisinde konuşma yapması uzun zaman önce ayarlanmıştı ama konuşmanın zamanlaması, bu etkinliği planlandığından daha ilgi çekici bir hale getirdi. Bu konuşmanın Abrahamson’un kovulmasından sonra gerçekleşmesi, mezuniyet törenini ülke çapında bir haber malzemesi haline getirdi.

Konuşması pek çok gazeteci tarafından izlenen Abrahamson, “Bugün burada tek haber değeri taşıyan şey sizin bu muhteşem üniversiteden mezun olmuş olmanız. Bu başarınızın medyadan hak ettiği ilgiyi görmesi beni etkiledi ” diyerek medyanın ilgisine esprili bir göndermede bulundu.

Abrahamson'un, mezun olduğu Brandeis Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde de konuşması bekleniyordu ama son gelişmelerden sonra bu konuşmasını iptal etti. Abrahamson, buna rağmen Wake Forest Üniversitesi’nin mezuniyet programına katıldı ve konuşmasının törenin en önemli olayı olan, 2014 mezunlarının müthiş bir başarı göstermiş olmalarını gölgelemesinden korktuğunu belirtti.

Abrahamson, “Bu üniversiteden mezun olmanız hali hazırda başarılı olduğunuzun bir göstergesi. Bazılarınız istediği işlere giremedi veya yüksek lisans başvurularınız için korkunç ret cevapları aldı. Bütün bunlar başınıza geldiğinde insanlara kim olduğunuzu gösterin” dedi.

Eski genel yayın yönetmeni, tıpkı yeni mezunlar gibi işsiz olmasına vurgu yaptığı konuşmasında “Kariyerim açısından sırada ne var? Bilmiyorum. Sizlerle aynı gemideyim ve bu beni hem korkutuyor hem de heyecanlandırıyor” dedi.

Abrahamson'un konuşmasını orijinal halini okumak için tıklayınız

 

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