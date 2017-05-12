Kovulan FBI Başkanı'nın izinden gidecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ın görevden aldığı FBI Başkanı James Comey'in koltuğuna vekaleten Andrew McCabe oturdu.

Görev gelmesinin ardından Senato'nun İstihbarat Komitesi karşısına çıkan McCabe, Trump'ın kovduğu Comey'in izinden gideceğinin sinyalini verdi.

Comey'e FBI içerisinde desteğin sürdüğünü vurgulayan McCabe, Trump'ı iktidara taşıyan seçimlerde Rusya'nın rolüne ilişkin iddiaların araştırıldığı soruşturmanın süreceğini söyledi.

McCabe, soruşturmaya Beyaz Saray'dan müdahale gelmesi durumunda konuyu Kongre'nin gündemine taşıyacağını da vurguladı.

"Tribünlere oynuyordu"

FBI Başkanı Comey'i görevden aldığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Donald Trump'sa kendisini savundu.

NBC televizyonuna röportaj veren Trump, Comey'i 'gösteriş budalası' ve 'tribünlere oynayan bir kişi' olarak niteledi.

Trump Rusya ile ilgili soruşturmayı kapatması için FBI'a baskı yaptığı yönündeki iddialarıysa reddetti.

"Eğer Rusya birşey yapmışsa ben de bilmek isterim" diyen Trump, Comey'e soruşturmada kendi adının yer alıp almadığını da sorduğunu söyledi. Trump, Comey'den "Hayır" cevabını aldığını aktardı.

Rusya, başkanlık seçimlerinin kaderini değiştirmek üzere Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ın elektronik posta yazışmalarını sızdırmakla suçlanıyor.

Trump yönetimi ve Rusya iddiayı yalanlarken görevden alınan Comey konuyla ilgili soruşturmayı yürüten isimdi.

"Hatalı bilgi" verdiği gerekçesiyle Trump tarafından kovulması, ABD Başkanı'nın soruşturmayı örtbas etmeye çalıştığı iddialarına neden olmuştu.

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AP/Reuters/ÖA/HS