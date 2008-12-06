T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kovalayan olmasa kaçmazdı

Aysun Kayacı, sevgilisinin sürüklenmesinden onu görüntüleyen televizyoncuları sorumlu tuttu.

06 Aralık 2008 02:00

Aysun Kayacı, sevgilisi Ozan Sevindik'in bir taksici tarafından caddede metrelerce sürüklenmesinden onu görüntüleyen televizyoncuları sorumlu tuttu. Ünlü manken, Sevindik'in muhabirden kaçmak istediği için bu olayı yaşadığını ileri sürdü. 

Sevgilisi ölümden döndü

Olaydan haberciler sorumlu

Zincirlikuyu'daki bir mekandan çıkışta Fox'un "Bizden Kaçmaz" ekibi ile karşılaşan Ozan sevindik, aceleyle yöneldiği bir taksinin şoförünün kendisini araca almak istememesi nedeniyle zor anlar yaşamıştı. Taksinin kapısını bırakmayan ve bu yüzden ana caddede metrelerce sürüklenip ölümden dönen Sevindik'in yaşadığı olaydan, sevgilisi Aysun Kayacı habercileri sorumlu tuttu. Ünlü manken, yaşananları "medya terörü" olarak değerlendirdi.

Kovalayan olmasa kaçmazdı

Aysun Kayacı, sözlerine şöyle devam etti: "Ozan bir arkadaşının askere uğurlama partisine gitmişti o gece. Çıkışta karşılaştığı muhabir arkadaş onu sıkıştırıyor, benimle ilgili sorular soruyor. Ozan da alkollü olduğu için yanıt vermek istemiyor. Bu arada taksici kameraları görünce panik yapıyor. Burada suç ne Ozan'da ne de taksicide. Suç, onu kovalayan, taciz eden muhabirde. Kovalayan biri olmazsa niye kaçsın ki?"

Ozan Sevindik, 28 Kasım akşamı yaşanan olayda ölümden döndü. Taksinin metrelerce sürüklediği genç, aracın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24