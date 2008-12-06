Kovalayan olmasa kaçmazdı

Zincirlikuyu'daki bir mekandan çıkışta Fox'un "Bizden Kaçmaz" ekibi ile karşılaşan Ozan sevindik, aceleyle yöneldiği bir taksinin şoförünün kendisini araca almak istememesi nedeniyle zor anlar yaşamıştı. Taksinin kapısını bırakmayan ve bu yüzden ana caddede metrelerce sürüklenip ölümden dönen Sevindik'in yaşadığı olaydan, sevgilisi Aysun Kayacı habercileri sorumlu tuttu. Ünlü manken, yaşananları "medya terörü" olarak değerlendirdi.Aysun Kayacı, sözlerine şöyle devam etti: "Ozan bir arkadaşının askere uğurlama partisine gitmişti o gece. Çıkışta karşılaştığı muhabir arkadaş onu sıkıştırıyor, benimle ilgili sorular soruyor. Ozan da alkollü olduğu için yanıt vermek istemiyor. Bu arada taksici kameraları görünce panik yapıyor. Burada suç ne Ozan'da ne de taksicide. Suç, onu kovalayan, taciz eden muhabirde. Kovalayan biri olmazsa niye kaçsın ki?"Ozan Sevindik, 28 Kasım akşamı yaşanan olayda ölümden döndü. Taksinin metrelerce sürüklediği genç, aracın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.